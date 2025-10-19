Тихая депрессия осени: почему даже крепкие люди сдают при нехватке солнца

С наступлением осени у многих людей снижается настроение, появляется усталость, апатия и раздражительность. Такое состояние часто называют "осенней хандрой". Однако врачи предупреждают: в некоторых случаях за временным спадом активности может скрываться сезонное аффективное расстройство (САР) - форма депрессии, требующая внимания специалиста. Разобраться в отличиях помогли эксперты, рассказавшие о причинах, симптомах и способах борьбы с этим состоянием.

"Главные спутники сезонного расстройства — подавленность, упадок сил и повышенная тревожность, возникающие преимущественно осенью и зимой", — пояснил врач-психиатр Алексей Казанцев.

Когда хандра превращается в депрессию

По словам специалистов, лёгкая грусть или снижение энергии осенью — естественная реакция организма на сокращение светового дня и похолодание. Но если появляются чувство безнадёжности, бессонница, потеря аппетита или, наоборот, переедание, а также желание изолироваться от людей, стоит насторожиться.

Такие симптомы могут указывать на развитие депрессии. Если их игнорировать, состояние может усугубиться и перейти в хроническую форму.

Что такое сезонное аффективное расстройство

САР — это разновидность депрессии, связанная с биологическими изменениями, происходящими в организме в холодное и тёмное время года. Главная причина — сокращение светового дня. Из-за недостатка солнечного света нарушается работа внутренних биологических часов, регулирующих выработку гормонов.

Уровень мелатонина , отвечающего за сон, повышается — появляется сонливость и упадок сил.

Уровень серотонина, "гормона радости", снижается — возникает грусть, тревожность и раздражительность.

Изменения в гормональном фоне влияют не только на настроение, но и на общее состояние: падает концентрация, ухудшается память, снижается мотивация и желание заниматься привычными делами.

Почему САР стал массовым

Проблема актуальна не только для России. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развитых странах — США, Великобритании, Канаде и Австралии — более трети населения отмечают у себя симптомы психических расстройств, связанных с нехваткой света. Эти страны входят в число лидеров по распространённости тревожно-депрессивных состояний, что указывает на общую тенденцию к росту эмоционального напряжения и невротизации общества.

Эксперты связывают это с урбанизацией, хроническим стрессом и постоянным воздействием искусственного освещения, которое не способно заменить естественный солнечный свет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать длительное снижение настроения.

Последствие: Углубление депрессии, потеря интереса к жизни.

Альтернатива: Обратиться к психиатру или психотерапевту при первых признаках апатии.

Ошибка: Пытаться "вылечить" стресс алкоголем или перееданием.

Последствие: Ухудшение сна, набор веса, зависимость.

Альтернатива: Сбалансированное питание и умеренная физическая активность.

Ошибка: Постоянно находиться в помещении.

Последствие: Недостаток витамина D и серотонина.

Альтернатива: Прогулки при дневном свете и использование светотерапии.

Как справиться с осенней апатией

Больше света. Даже 20-30 минут на солнце ежедневно помогают нормализовать уровень серотонина. Для жителей северных регионов полезны лампы для светотерапии. Регулярный режим сна. Ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильные биоритмы. Физическая активность. Умеренные тренировки повышают выработку эндорфинов и улучшают настроение. Полноценное питание. Включайте в рацион рыбу, орехи, зелень, цельнозерновые продукты и витамины группы B. Общение и хобби. Социальные контакты и любимые занятия снижают тревожность и поддерживают эмоциональный баланс.

А что если признаки сохраняются?

Если в течение двух недель состояние не улучшается, а симптомы усиливаются, врачи советуют не откладывать визит к специалисту. Современная медицина предлагает различные методы терапии: психотерапию, витаминотерапию, коррекцию образа жизни, а при необходимости — мягкие антидепрессанты.

Важно понимать, что САР — не проявление слабости, а физиологическая реакция организма на сезонные изменения, с которой можно успешно справиться при правильном подходе.

Таблица: отличия осенней хандры от сезонной депрессии