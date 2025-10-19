Тихая депрессия осени: почему даже крепкие люди сдают при нехватке солнца
С наступлением осени у многих людей снижается настроение, появляется усталость, апатия и раздражительность. Такое состояние часто называют "осенней хандрой". Однако врачи предупреждают: в некоторых случаях за временным спадом активности может скрываться сезонное аффективное расстройство (САР) - форма депрессии, требующая внимания специалиста. Разобраться в отличиях помогли эксперты, рассказавшие о причинах, симптомах и способах борьбы с этим состоянием.
"Главные спутники сезонного расстройства — подавленность, упадок сил и повышенная тревожность, возникающие преимущественно осенью и зимой", — пояснил врач-психиатр Алексей Казанцев.
Когда хандра превращается в депрессию
По словам специалистов, лёгкая грусть или снижение энергии осенью — естественная реакция организма на сокращение светового дня и похолодание. Но если появляются чувство безнадёжности, бессонница, потеря аппетита или, наоборот, переедание, а также желание изолироваться от людей, стоит насторожиться.
Такие симптомы могут указывать на развитие депрессии. Если их игнорировать, состояние может усугубиться и перейти в хроническую форму.
Что такое сезонное аффективное расстройство
САР — это разновидность депрессии, связанная с биологическими изменениями, происходящими в организме в холодное и тёмное время года. Главная причина — сокращение светового дня. Из-за недостатка солнечного света нарушается работа внутренних биологических часов, регулирующих выработку гормонов.
-
Уровень мелатонина, отвечающего за сон, повышается — появляется сонливость и упадок сил.
-
Уровень серотонина, "гормона радости", снижается — возникает грусть, тревожность и раздражительность.
Изменения в гормональном фоне влияют не только на настроение, но и на общее состояние: падает концентрация, ухудшается память, снижается мотивация и желание заниматься привычными делами.
Почему САР стал массовым
Проблема актуальна не только для России. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развитых странах — США, Великобритании, Канаде и Австралии — более трети населения отмечают у себя симптомы психических расстройств, связанных с нехваткой света. Эти страны входят в число лидеров по распространённости тревожно-депрессивных состояний, что указывает на общую тенденцию к росту эмоционального напряжения и невротизации общества.
Эксперты связывают это с урбанизацией, хроническим стрессом и постоянным воздействием искусственного освещения, которое не способно заменить естественный солнечный свет.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать длительное снижение настроения.
Последствие: Углубление депрессии, потеря интереса к жизни.
Альтернатива: Обратиться к психиатру или психотерапевту при первых признаках апатии.
-
Ошибка: Пытаться "вылечить" стресс алкоголем или перееданием.
Последствие: Ухудшение сна, набор веса, зависимость.
Альтернатива: Сбалансированное питание и умеренная физическая активность.
-
Ошибка: Постоянно находиться в помещении.
Последствие: Недостаток витамина D и серотонина.
Альтернатива: Прогулки при дневном свете и использование светотерапии.
Как справиться с осенней апатией
-
Больше света. Даже 20-30 минут на солнце ежедневно помогают нормализовать уровень серотонина. Для жителей северных регионов полезны лампы для светотерапии.
-
Регулярный режим сна. Ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильные биоритмы.
-
Физическая активность. Умеренные тренировки повышают выработку эндорфинов и улучшают настроение.
-
Полноценное питание. Включайте в рацион рыбу, орехи, зелень, цельнозерновые продукты и витамины группы B.
-
Общение и хобби. Социальные контакты и любимые занятия снижают тревожность и поддерживают эмоциональный баланс.
А что если признаки сохраняются?
Если в течение двух недель состояние не улучшается, а симптомы усиливаются, врачи советуют не откладывать визит к специалисту. Современная медицина предлагает различные методы терапии: психотерапию, витаминотерапию, коррекцию образа жизни, а при необходимости — мягкие антидепрессанты.
Важно понимать, что САР — не проявление слабости, а физиологическая реакция организма на сезонные изменения, с которой можно успешно справиться при правильном подходе.
Таблица: отличия осенней хандры от сезонной депрессии
|Признак
|Осенняя хандра
|Сезонное аффективное расстройство
|Настроение
|Небольшая грусть, усталость
|Безнадёжность, тревожность
|Продолжительность
|Несколько дней
|Более 2 недель
|Активность
|Сохраняется
|Снижается
|Аппетит
|Без изменений
|Резкие колебания
|Сон
|Незначительная сонливость
|Бессонница или чрезмерный сон
FAQ
Как понять, что это не просто усталость, а САР?
Если апатия, потеря интереса и нарушения сна сохраняются дольше двух недель, стоит обратиться к врачу.
Поможет ли витамин D?
Да, особенно при его дефиците. Он участвует в выработке серотонина и поддерживает настроение.
Можно ли справиться без лекарств?
На ранних стадиях — да, с помощью светотерапии, физических нагрузок и режима дня.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru