Эстетика паузы
Эстетика паузы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:54

Тихая депрессия осени: почему даже крепкие люди сдают при нехватке солнца

Психиатр Алексей Казанцев рассказал, как отличить осеннюю хандру от сезонного аффективного расстройства

С наступлением осени у многих людей снижается настроение, появляется усталость, апатия и раздражительность. Такое состояние часто называют "осенней хандрой". Однако врачи предупреждают: в некоторых случаях за временным спадом активности может скрываться сезонное аффективное расстройство (САР) - форма депрессии, требующая внимания специалиста. Разобраться в отличиях помогли эксперты, рассказавшие о причинах, симптомах и способах борьбы с этим состоянием.

"Главные спутники сезонного расстройства — подавленность, упадок сил и повышенная тревожность, возникающие преимущественно осенью и зимой", — пояснил врач-психиатр Алексей Казанцев.

Когда хандра превращается в депрессию

По словам специалистов, лёгкая грусть или снижение энергии осенью — естественная реакция организма на сокращение светового дня и похолодание. Но если появляются чувство безнадёжности, бессонница, потеря аппетита или, наоборот, переедание, а также желание изолироваться от людей, стоит насторожиться.

Такие симптомы могут указывать на развитие депрессии. Если их игнорировать, состояние может усугубиться и перейти в хроническую форму.

Что такое сезонное аффективное расстройство

САР — это разновидность депрессии, связанная с биологическими изменениями, происходящими в организме в холодное и тёмное время года. Главная причина — сокращение светового дня. Из-за недостатка солнечного света нарушается работа внутренних биологических часов, регулирующих выработку гормонов.

  • Уровень мелатонина, отвечающего за сон, повышается — появляется сонливость и упадок сил.

  • Уровень серотонина, "гормона радости", снижается — возникает грусть, тревожность и раздражительность.

Изменения в гормональном фоне влияют не только на настроение, но и на общее состояние: падает концентрация, ухудшается память, снижается мотивация и желание заниматься привычными делами.

Почему САР стал массовым

Проблема актуальна не только для России. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развитых странах — США, Великобритании, Канаде и Австралии — более трети населения отмечают у себя симптомы психических расстройств, связанных с нехваткой света. Эти страны входят в число лидеров по распространённости тревожно-депрессивных состояний, что указывает на общую тенденцию к росту эмоционального напряжения и невротизации общества.

Эксперты связывают это с урбанизацией, хроническим стрессом и постоянным воздействием искусственного освещения, которое не способно заменить естественный солнечный свет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать длительное снижение настроения.
    Последствие: Углубление депрессии, потеря интереса к жизни.
    Альтернатива: Обратиться к психиатру или психотерапевту при первых признаках апатии.

  • Ошибка: Пытаться "вылечить" стресс алкоголем или перееданием.
    Последствие: Ухудшение сна, набор веса, зависимость.
    Альтернатива: Сбалансированное питание и умеренная физическая активность.

  • Ошибка: Постоянно находиться в помещении.
    Последствие: Недостаток витамина D и серотонина.
    Альтернатива: Прогулки при дневном свете и использование светотерапии.

Как справиться с осенней апатией

  1. Больше света. Даже 20-30 минут на солнце ежедневно помогают нормализовать уровень серотонина. Для жителей северных регионов полезны лампы для светотерапии.

  2. Регулярный режим сна. Ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильные биоритмы.

  3. Физическая активность. Умеренные тренировки повышают выработку эндорфинов и улучшают настроение.

  4. Полноценное питание. Включайте в рацион рыбу, орехи, зелень, цельнозерновые продукты и витамины группы B.

  5. Общение и хобби. Социальные контакты и любимые занятия снижают тревожность и поддерживают эмоциональный баланс.

А что если признаки сохраняются?

Если в течение двух недель состояние не улучшается, а симптомы усиливаются, врачи советуют не откладывать визит к специалисту. Современная медицина предлагает различные методы терапии: психотерапию, витаминотерапию, коррекцию образа жизни, а при необходимости — мягкие антидепрессанты.

Важно понимать, что САР — не проявление слабости, а физиологическая реакция организма на сезонные изменения, с которой можно успешно справиться при правильном подходе.

Таблица: отличия осенней хандры от сезонной депрессии

Признак Осенняя хандра Сезонное аффективное расстройство
Настроение Небольшая грусть, усталость Безнадёжность, тревожность
Продолжительность Несколько дней Более 2 недель
Активность Сохраняется Снижается
Аппетит Без изменений Резкие колебания
Сон Незначительная сонливость Бессонница или чрезмерный сон

FAQ

Как понять, что это не просто усталость, а САР?
Если апатия, потеря интереса и нарушения сна сохраняются дольше двух недель, стоит обратиться к врачу.

Поможет ли витамин D?
Да, особенно при его дефиците. Он участвует в выработке серотонина и поддерживает настроение.

Можно ли справиться без лекарств?
На ранних стадиях — да, с помощью светотерапии, физических нагрузок и режима дня.

