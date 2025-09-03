Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Послеродовая депрессия
Послеродовая депрессия
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:15

Сонливость, переедание и усталость: симптомы, которые нельзя списывать на погоду

Профессор Некрасов: осенью усиливаются проявления сезонной депрессии

Осенние месяцы нередко сопровождаются упадком сил, ухудшением настроения и сонливостью. Профессор, и. о. заведующего кафедрой психотерапии Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ имени Пирогова Михаил Некрасов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" пояснил, что подобные состояния могут быть связаны с сезонной депрессией.

Что такое сезонная депрессия

Специалист отметил, что наиболее известным расстройством, связанным с изменением циркадных ритмов, является сезонное аффективное расстройство (САР).

"Наиболее известным психическим расстройством, связанным с циркадными ритмами, является сезонное аффективное расстройство (САР), или сезонная депрессия. В настоящее время САР включено во все современные диагностические справочники", — сказал Некрасов.

По международной классификации болезней (МКБ-10) сезонная депрессия проявляется целым рядом симптомов: от нарушений сна (бессонница или чрезмерная сонливость) до переедания и снижения концентрации.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

К признакам САР относятся:
• потеря интереса к привычным занятиям;
• постоянное чувство усталости, подавленности и грусти;
• переедание, особенно тяга к сладкому и мучному, или наоборот — отсутствие аппетита;
• ощущение безнадежности, вины и бесполезности;
• трудности с концентрацией внимания и выполнением повседневных задач.

Если подобные состояния сохраняются долгое время, важно обратиться за консультацией к врачу, подчеркивает эксперт.

Осень и психические расстройства

По словам Некрасова, осенью наблюдается обострение не только сезонной депрессии, но и других психических нарушений. Среди них — шизофрения, шизоаффективные психозы и шизотипические расстройства. Снижение светового дня и перестройка организма в этот период могут усиливать течение хронических заболеваний.

Как помочь себе

Хотя точный механизм развития сезонной депрессии до конца не изучен, специалисты советуют:
• проводить больше времени на свежем воздухе и при дневном свете;
• наладить режим сна и отдыха;
• включить в рацион продукты, богатые витаминами группы B и омега-3;
• при необходимости использовать светотерапию;
• не игнорировать тревожные симптомы и обращаться за профессиональной помощью.

Осеннее снижение настроения может быть временным явлением, но если оно превращается в стойкую депрессию, лучше не откладывать визит к врачу.

