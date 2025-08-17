Осень, которая крадёт настроение и силы

Сокращение светового дня способно влиять не только на настроение, но и на психическое здоровье. Врач-психиатр Александр Ковтун в беседе с "Москвой 24" отметил, что в осенний период фиксируется на 10-20% больше случаев психических заболеваний, чем летом.

Как темнота влияет на психику

"Преобладание темноты обостряет симптомы", — пояснил Ковтун.

Осенью чаще диагностируются депрессивные расстройства и шизофрения. В этот же период могут усиливаться усталость, раздражительность, появляться тревожность и упадок настроения. Дополнительным фактором становится ощущение высокой ответственности и накопившейся эмоциональной и физической усталости.

Профилактика сезонных обострений

Психиатр рекомендует:

соблюдать режим сна и бодрствования;

правильно питаться;

заниматься физической активностью;

избегать переработок;

проводить больше времени на свежем воздухе и с близкими людьми.

Депрессия не всегда выглядит очевидно

Врач-психиатр, психотерапевт клиник "Атлас" Тимур Муталиев в интервью "Газете.Ru" отметил, что депрессия может протекать скрыто:

"Часто человек продолжает ходить на работу, но всё делает на автопилоте, а вечером буквально "вынимает батарейку”".

Он добавил, что такие признаки, как проблемы со сном и постоянная усталость, могут быть сигналами развивающейся депрессии.