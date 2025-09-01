Осенняя хандра отступит: этот витаминный щит спасет от упадка сил – простой способ укрепить иммунитет

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смузи для завтрака: 5 сочетаний на каждый день
Смузи для завтрака: 5 сочетаний на каждый день
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:20

Осенний сезон — это время, когда наш организм особенно нуждается в поддержке, так как изменения погоды могут привести к дефициту важнейших витаминов и микроэлементов. По словам терапевта Светланы Бурнацкой, с приходом холодов и дождей снижается уровень витамина D, что может негативно повлиять на иммунитет и общий метаболизм. Важно своевременно внести коррективы в рацион питания, чтобы сохранить здоровье и укрепить защитные силы организма.

Витамин D — ключ к здоровью костей и иммунной системы

Светлана Бурнацкая отметила, что витамин D играет важнейшую роль в поддержании здоровья костей и укреплении иммунной системы. В норме его человек получает через солнечные лучи, когда проводит время на свежем воздухе. Однако с приходом осени, когда светлые дни становятся короче, а погода прохладная и дождливая, многие из нас предпочитают оставаться дома, что может привести к нехватке этого витамина.

Чтобы минимизировать дефицит витамина D, важно включить в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), яйца и молочные продукты, которые являются отличными источниками этого микроэлемента.

Витамин C — защита от простуд и окислительного стресса

Осень — сезон простуд, и витамин C поможет укрепить иммунную систему. Он активно защищает клетки от окислительного стресса и поддерживает организм в борьбе с инфекциями. Витамин C можно легко получить из цитрусовых (апельсины, лимоны), а также из брокколи и других овощей.

Регулярное потребление этих продуктов поможет снизить риск заболеваний в осенний период и поддержит здоровье в условиях пониженной солнечной активности.

Витамины группы B — поддержка нервной системы и метаболизма

Не менее важными для здоровья осенью являются витамины группы B, которые поддерживают работу нервной системы и способствуют нормализации метаболизма. Они помогают организму адаптироваться к стрессам и холоду, которые неизбежно приходят с осенним сезоном. Эти витамины содержатся в цельнозерновых продуктах, таких как хлеб, крупы, а также в мясных продуктах.

Что важно помнить

Сбалансированный рацион, богатый необходимыми витаминами, поможет вам поддерживать иммунитет и общее состояние организма на должном уровне. По словам врача, если возникнут сомнения или потребность в дополнительных добавках, лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы подобрать оптимальную дозировку витаминов для вашего организма.

Три интересных факта

  1. Витамин D не только укрепляет кости, но и играет важную роль в регуляции кровяного давления и поддержке сердечно-сосудистой системы.
  2. Витамин C не только укрепляет иммунитет, но и улучшает кожное здоровье, стимулируя выработку коллагена и ускоряя заживление ран.
  3. Недавние исследования показали, что регулярное потребление витаминов группы B способствует улучшению памяти и повышению концентрации.

