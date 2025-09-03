Витаминная аптечка прямо с грядки: какие овощи конца лета спасают здоровье

Август и начало сентября — идеальное время для тех, кто заботится о здоровье. На прилавках появляется изобилие свежих сезонных овощей, выращенных без длительного хранения и транспортировки. Именно такие продукты содержат максимум пользы и легче усваиваются организмом.

Эндокринолог Елена Черная в беседе с "Доктор Питер" отметила: сезонные овощи ценнее тепличных и привозных не только вкусом, но и составом.

Полезнейшие овощи конца лета

Помидоры источник ликопина, снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологии;

богаты витаминами С и K. Болгарский перец содержит большое количество витамина С;

богат бета-каротином, замедляющим процессы старения. Крестоцветные (брокколи, цветная капуста) содержат индол-3-карбинол — антиоксидант с противораковым действием;

укрепляют иммунную систему. Баклажаны антоцианы и клетчатка снижают холестерин и выводят токсины;

помогают контролировать вес;

рекомендовано употреблять 1-2 раза в неделю. Тыква лидер по содержанию бета-каротина;

содержит витамины А, С и группы B;

полезна для зрения, кожи и иммунитета. Кабачок на 95% состоит из воды;

улучшает пищеварение, нормализует давление, снижает уровень "плохого" холестерина. Репа древний русский овощ, богатый витаминами С, А, группы B, фолиевой кислотой и минералами;

поддерживает кости, нервную систему и иммунитет.

Итог

Августовские овощи — это настоящая витаминная аптечка от природы. Включая в рацион сезонные продукты, вы поддерживаете сердце, иммунитет, кожу и пищеварение без необходимости в дополнительных добавках.