Овощное рагу с фасолью
Овощное рагу с фасолью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Витаминная аптечка прямо с грядки: какие овощи конца лета спасают здоровье

Эндокринолог Елена Черная назвала самые полезные сезонные овощи

Август и начало сентября — идеальное время для тех, кто заботится о здоровье. На прилавках появляется изобилие свежих сезонных овощей, выращенных без длительного хранения и транспортировки. Именно такие продукты содержат максимум пользы и легче усваиваются организмом.

Эндокринолог Елена Черная в беседе с "Доктор Питер" отметила: сезонные овощи ценнее тепличных и привозных не только вкусом, но и составом.

Полезнейшие овощи конца лета

  1. Помидоры

    • источник ликопина, снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологии;

    • богаты витаминами С и K.

  2. Болгарский перец

    • содержит большое количество витамина С;

    • богат бета-каротином, замедляющим процессы старения.

  3. Крестоцветные (брокколи, цветная капуста)

    • содержат индол-3-карбинол — антиоксидант с противораковым действием;

    • укрепляют иммунную систему.

  4. Баклажаны

    • антоцианы и клетчатка снижают холестерин и выводят токсины;

    • помогают контролировать вес;

    • рекомендовано употреблять 1-2 раза в неделю.

  5. Тыква

    • лидер по содержанию бета-каротина;

    • содержит витамины А, С и группы B;

    • полезна для зрения, кожи и иммунитета.

  6. Кабачок

    • на 95% состоит из воды;

    • улучшает пищеварение, нормализует давление, снижает уровень "плохого" холестерина.

  7. Репа

    • древний русский овощ, богатый витаминами С, А, группы B, фолиевой кислотой и минералами;

    • поддерживает кости, нервную систему и иммунитет.

Итог

Августовские овощи — это настоящая витаминная аптечка от природы. Включая в рацион сезонные продукты, вы поддерживаете сердце, иммунитет, кожу и пищеварение без необходимости в дополнительных добавках.

