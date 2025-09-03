Витаминная аптечка прямо с грядки: какие овощи конца лета спасают здоровье
Август и начало сентября — идеальное время для тех, кто заботится о здоровье. На прилавках появляется изобилие свежих сезонных овощей, выращенных без длительного хранения и транспортировки. Именно такие продукты содержат максимум пользы и легче усваиваются организмом.
Эндокринолог Елена Черная в беседе с "Доктор Питер" отметила: сезонные овощи ценнее тепличных и привозных не только вкусом, но и составом.
Полезнейшие овощи конца лета
-
Помидоры
-
источник ликопина, снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологии;
-
богаты витаминами С и K.
-
-
Болгарский перец
-
содержит большое количество витамина С;
-
богат бета-каротином, замедляющим процессы старения.
-
-
Крестоцветные (брокколи, цветная капуста)
-
содержат индол-3-карбинол — антиоксидант с противораковым действием;
-
укрепляют иммунную систему.
-
-
Баклажаны
-
антоцианы и клетчатка снижают холестерин и выводят токсины;
-
помогают контролировать вес;
-
рекомендовано употреблять 1-2 раза в неделю.
-
-
Тыква
-
лидер по содержанию бета-каротина;
-
содержит витамины А, С и группы B;
-
полезна для зрения, кожи и иммунитета.
-
-
Кабачок
-
на 95% состоит из воды;
-
улучшает пищеварение, нормализует давление, снижает уровень "плохого" холестерина.
-
-
Репа
-
древний русский овощ, богатый витаминами С, А, группы B, фолиевой кислотой и минералами;
-
поддерживает кости, нервную систему и иммунитет.
-
Итог
Августовские овощи — это настоящая витаминная аптечка от природы. Включая в рацион сезонные продукты, вы поддерживаете сердце, иммунитет, кожу и пищеварение без необходимости в дополнительных добавках.
