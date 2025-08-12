Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хризантемы
Хризантемы
© Designed by Freepik
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:44

Забудьте про унылый сад: 2 этапа замены однолетников для яркой осени в Самарской области

Сезонная замена однолетников в Самарской области: что и когда сажать

Самарская область — регион с континентальным климатом, где лето тёплое, но непредсказуемое, а весна и осень могут преподносить сюрпризы в виде резких похолоданий. Именно поэтому сезонная замена однолетников здесь требует особого подхода — с учётом температурных колебаний, почвенных особенностей и сроков вегетации.

Когда менять однолетники

В Самарской области первый массовый высев и высадка однолетников на постоянное место происходят после 20-25 мая, когда минует угроза заморозков. Однако к середине лета часть раннецветущих растений отцветает, и клумбы теряют декоративность. Тогда и приходит время сезонной замены.

Обычно делают две основных волны обновления:

  1. Июль — замена раннецветущих видов (виола, немофила, алиссум) на летники, которые будут радовать до заморозков.

  2. Сентябрь — посадка холодостойких культур или декоративных капуст, чтобы продлить красоту участка до ноября.

Какие культуры использовать

Для первой волны (июль):

  • бархатцы (низкорослые сорта успевают зацвести за 40-45 дней);

  • петуния (ампельная или кустовая, из рассады);

  • цинния из готовых саженцев;

  • настурция.

Для второй волны (сентябрь):

  • декоративная капуста;

  • хризантема корейская (в контейнерах);

  • морозостойкие сорта виолы;

  • иберис.

"Я живу в пригороде Самары и уже много лет обновляю цветники дважды за сезон. Сначала в июле заменяю виолу на бархатцы и циннию, а в сентябре обязательно сажаю декоративную капусту. Она выдерживает даже октябрьские заморозки и выглядит эффектно под инеем", — делится жительница Кинеля Наталья.

Как действовать пошагово

  1. Подготовить место — аккуратно удалить отцветшие растения, корни и остатки мульчи.

  2. Обновить почву — внести перегной или компост, слегка разрыхлить.

  3. Выбрать рассаду или быстрорастущие виды — в Самарской области короткое лето во второй половине сезона требует культур с минимальным сроком от посадки до цветения.

  4. Регулярный полив и подкормки — особенно в жару и при суховейных ветрах, характерных для региона.

  5. Продлить цветение — обрезайте увядающие бутоны, чтобы растение направляло силы на новые цветки.

Полезные советы для Самарской области

  1. Следите за прогнозом: ночные температуры в августе и даже в июле могут резко падать до +5°C, особенно на низинных участках.

  2. Используйте контейнерные посадки — при похолодании их можно перенести в теплицу или под навес.

  3. Не бойтесь экспериментировать с поздними посадками — декоративная капуста, виола и некоторые сорта настурции могут радовать цветением до снегопада.

