Лето за прилавком, зима в костюме: вот самые популярные сезонные профессии

Сезонная работа остаётся спасением для студентов, подработкой для пенсионеров и способом гибко зарабатывать для многих людей. Каждый год набор востребованных профессий немного меняется, но тенденции сохраняются: летом особенно нужны сотрудники на открытых площадках, а зимой — те, кто создаёт праздничное настроение. Об этом подробнее редакции МаниТаймс рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Лето 2024: кто был на пике спроса

По данным рынка труда, прошлым летом рекордсменами по количеству вакансий стали продавцы мороженого.

"По итогам этого года говорить рано, а вот в 2024-м лидерство среди самых востребованных сезонных профессий держали продавцы мороженого", — заявила эксперт в сфере HR Елена Булкина.

К ним присоединились официанты, обслуживавшие летние веранды, и озеленители, которые помогали городам выглядеть ярче и ухоженнее.

"Летние веранды — там требуется большее количество официантов, и, конечно, это сезонная работа. Озеленители… очень красиво всё оформлено, за этим ухаживать надо, сил одного зелёного треста не хватает", — добавила хедхантер Елена Булкина.

Советы шаг за шагом: как найти сезонную подработку

Начинайте поиск за 1-2 месяца до сезона. Используйте сайты вакансий и локальные чаты. Уточняйте график: многие работы подразумевают смены и выходные. Согласуйте оплату: чаще всего это почасовая ставка. Если речь о зимней работе — заранее купите костюм или обсудите, выдаёт ли его работодатель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Начать искать работу слишком поздно → хорошие вакансии уже заняты → планировать поиск заранее.

Игнорировать физическую нагрузку (например, у официантов) → быстрое выгорание → выбирать должность по силам.

Переоценить спрос на "зимних фей" → дефицита нет → попробовать себя в роли Деда Мороза.

А что если…

А что если человек не имеет опыта в ресторанной сфере или озеленении? Для сезонных профессий это не всегда критично: работодатели чаще ищут энергичных и готовых быстро учиться. Главное — желание и ответственность.

Плюсы и минусы сезонных профессий

Плюсы Минусы Быстрый заработок Временный характер Лёгкий вход даже без опыта Часто физическая нагрузка Гибкий график Низкая социальная защита Возможность совмещать с учёбой Нет карьерного роста

FAQ

Когда лучше искать сезонную работу?

Летние вакансии появляются весной, зимние — уже в октябре-ноябре.

Сколько зарабатывают сезонные работники?

Продавцы мороженого и официанты получают от 40 000 рублей в месяц, "новогодние волшебники" за декабрь могут заработать до 70 000.

Кто чаще всего идёт в сезонную работу?

Студенты, пенсионеры, люди, ищущие подработку или гибкий график.

Мифы и правда

Миф: сезонные профессии — только для молодёжи.

Правда: многие работодатели с радостью берут людей старшего возраста.

Миф: заработать можно только летом.

Правда: декабрьские праздники дают шанс заработать не меньше.

Миф: такие работы не требуют усилий.

Правда: официанты, озеленители и аниматоры работают в напряжённом темпе.

Сон и психология

Сезонные профессии связаны с пиковыми нагрузками: работа в жару на открытом воздухе или длинные смены в декабре. Поэтому важно высыпаться и чередовать работу с отдыхом, иначе велик риск усталости и выгорания.

Три интересных факта

В 2024 году спрос на продавцов мороженого вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Озеленители востребованы даже осенью, когда идёт посадка деревьев и подготовка клумб. Дед Мороз — одна из немногих сезонных профессий, где женщин на самом деле гораздо меньше, чем мужчин.

Исторический контекст