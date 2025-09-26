Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:05

Лето за прилавком, зима в костюме: вот самые популярные сезонные профессии

Эксперт Елена Булкина назвала самые востребованные сезонные профессии лета и зимы

Сезонная работа остаётся спасением для студентов, подработкой для пенсионеров и способом гибко зарабатывать для многих людей. Каждый год набор востребованных профессий немного меняется, но тенденции сохраняются: летом особенно нужны сотрудники на открытых площадках, а зимой — те, кто создаёт праздничное настроение. Об этом подробнее редакции МаниТаймс рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Лето 2024: кто был на пике спроса

По данным рынка труда, прошлым летом рекордсменами по количеству вакансий стали продавцы мороженого.

"По итогам этого года говорить рано, а вот в 2024-м лидерство среди самых востребованных сезонных профессий держали продавцы мороженого", — заявила эксперт в сфере HR Елена Булкина.

К ним присоединились официанты, обслуживавшие летние веранды, и озеленители, которые помогали городам выглядеть ярче и ухоженнее.

"Летние веранды — там требуется большее количество официантов, и, конечно, это сезонная работа. Озеленители… очень красиво всё оформлено, за этим ухаживать надо, сил одного зелёного треста не хватает", — добавила хедхантер Елена Булкина.

Советы шаг за шагом: как найти сезонную подработку

  1. Начинайте поиск за 1-2 месяца до сезона.

  2. Используйте сайты вакансий и локальные чаты.

  3. Уточняйте график: многие работы подразумевают смены и выходные.

  4. Согласуйте оплату: чаще всего это почасовая ставка.

  5. Если речь о зимней работе — заранее купите костюм или обсудите, выдаёт ли его работодатель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Начать искать работу слишком поздно → хорошие вакансии уже заняты → планировать поиск заранее.

  • Игнорировать физическую нагрузку (например, у официантов) → быстрое выгорание → выбирать должность по силам.

  • Переоценить спрос на "зимних фей" → дефицита нет → попробовать себя в роли Деда Мороза.

А что если…

А что если человек не имеет опыта в ресторанной сфере или озеленении? Для сезонных профессий это не всегда критично: работодатели чаще ищут энергичных и готовых быстро учиться. Главное — желание и ответственность.

Плюсы и минусы сезонных профессий

Плюсы Минусы
Быстрый заработок Временный характер
Лёгкий вход даже без опыта Часто физическая нагрузка
Гибкий график Низкая социальная защита
Возможность совмещать с учёбой Нет карьерного роста

FAQ

Когда лучше искать сезонную работу?
Летние вакансии появляются весной, зимние — уже в октябре-ноябре.

Сколько зарабатывают сезонные работники?
Продавцы мороженого и официанты получают от 40 000 рублей в месяц, "новогодние волшебники" за декабрь могут заработать до 70 000.

Кто чаще всего идёт в сезонную работу?
Студенты, пенсионеры, люди, ищущие подработку или гибкий график.

Мифы и правда

  • Миф: сезонные профессии — только для молодёжи.
    Правда: многие работодатели с радостью берут людей старшего возраста.

  • Миф: заработать можно только летом.
    Правда: декабрьские праздники дают шанс заработать не меньше.

  • Миф: такие работы не требуют усилий.
    Правда: официанты, озеленители и аниматоры работают в напряжённом темпе.

Сон и психология

Сезонные профессии связаны с пиковыми нагрузками: работа в жару на открытом воздухе или длинные смены в декабре. Поэтому важно высыпаться и чередовать работу с отдыхом, иначе велик риск усталости и выгорания.

Три интересных факта

  1. В 2024 году спрос на продавцов мороженого вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом.

  2. Озеленители востребованы даже осенью, когда идёт посадка деревьев и подготовка клумб.

  3. Дед Мороз — одна из немногих сезонных профессий, где женщин на самом деле гораздо меньше, чем мужчин.

Исторический контекст

  • В СССР летом массово нанимали студентов собирать урожай и работать в общепите.

  • В 1990-х сезонные вакансии стали ключевым источником заработка для молодёжи.

  • Сегодня сезонная занятость официально регулируется Трудовым кодексом, а спрос на неё стабильно растёт.

