Лето за прилавком, зима в костюме: вот самые популярные сезонные профессии
Сезонная работа остаётся спасением для студентов, подработкой для пенсионеров и способом гибко зарабатывать для многих людей. Каждый год набор востребованных профессий немного меняется, но тенденции сохраняются: летом особенно нужны сотрудники на открытых площадках, а зимой — те, кто создаёт праздничное настроение. Об этом подробнее редакции МаниТаймс рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.
Лето 2024: кто был на пике спроса
По данным рынка труда, прошлым летом рекордсменами по количеству вакансий стали продавцы мороженого.
"По итогам этого года говорить рано, а вот в 2024-м лидерство среди самых востребованных сезонных профессий держали продавцы мороженого", — заявила эксперт в сфере HR Елена Булкина.
К ним присоединились официанты, обслуживавшие летние веранды, и озеленители, которые помогали городам выглядеть ярче и ухоженнее.
"Летние веранды — там требуется большее количество официантов, и, конечно, это сезонная работа. Озеленители… очень красиво всё оформлено, за этим ухаживать надо, сил одного зелёного треста не хватает", — добавила хедхантер Елена Булкина.
Советы шаг за шагом: как найти сезонную подработку
-
Начинайте поиск за 1-2 месяца до сезона.
-
Используйте сайты вакансий и локальные чаты.
-
Уточняйте график: многие работы подразумевают смены и выходные.
-
Согласуйте оплату: чаще всего это почасовая ставка.
-
Если речь о зимней работе — заранее купите костюм или обсудите, выдаёт ли его работодатель.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Начать искать работу слишком поздно → хорошие вакансии уже заняты → планировать поиск заранее.
-
Игнорировать физическую нагрузку (например, у официантов) → быстрое выгорание → выбирать должность по силам.
-
Переоценить спрос на "зимних фей" → дефицита нет → попробовать себя в роли Деда Мороза.
А что если…
А что если человек не имеет опыта в ресторанной сфере или озеленении? Для сезонных профессий это не всегда критично: работодатели чаще ищут энергичных и готовых быстро учиться. Главное — желание и ответственность.
Плюсы и минусы сезонных профессий
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый заработок
|Временный характер
|Лёгкий вход даже без опыта
|Часто физическая нагрузка
|Гибкий график
|Низкая социальная защита
|Возможность совмещать с учёбой
|Нет карьерного роста
FAQ
Когда лучше искать сезонную работу?
Летние вакансии появляются весной, зимние — уже в октябре-ноябре.
Сколько зарабатывают сезонные работники?
Продавцы мороженого и официанты получают от 40 000 рублей в месяц, "новогодние волшебники" за декабрь могут заработать до 70 000.
Кто чаще всего идёт в сезонную работу?
Студенты, пенсионеры, люди, ищущие подработку или гибкий график.
Мифы и правда
-
Миф: сезонные профессии — только для молодёжи.
Правда: многие работодатели с радостью берут людей старшего возраста.
-
Миф: заработать можно только летом.
Правда: декабрьские праздники дают шанс заработать не меньше.
-
Миф: такие работы не требуют усилий.
Правда: официанты, озеленители и аниматоры работают в напряжённом темпе.
Сон и психология
Сезонные профессии связаны с пиковыми нагрузками: работа в жару на открытом воздухе или длинные смены в декабре. Поэтому важно высыпаться и чередовать работу с отдыхом, иначе велик риск усталости и выгорания.
Три интересных факта
-
В 2024 году спрос на продавцов мороженого вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом.
-
Озеленители востребованы даже осенью, когда идёт посадка деревьев и подготовка клумб.
-
Дед Мороз — одна из немногих сезонных профессий, где женщин на самом деле гораздо меньше, чем мужчин.
Исторический контекст
-
В СССР летом массово нанимали студентов собирать урожай и работать в общепите.
-
В 1990-х сезонные вакансии стали ключевым источником заработка для молодёжи.
-
Сегодня сезонная занятость официально регулируется Трудовым кодексом, а спрос на неё стабильно растёт.
