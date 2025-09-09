Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Трикотажные изделия ручной работы в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:52

Гардероб для дома: секрет динамичного и уютного пространства

Сезонный текстиль: советы дизайнера Дудиной по шторам, подушкам и скатертям

Смена текстиля — один из самых простых способов оживить интерьер. Шторы, декоративные подушки, скатерти и постельное бельё способны быстро изменить настроение комнаты, добавить ощущение праздника или наоборот — уюта и спокойствия. Такой "гардероб для дома" помогает без серьёзных вложений обновлять пространство в зависимости от времени года или события.

Сезонные шторы

Один из самых эффектных приёмов — завести два комплекта штор: зимний и летний. Зимой уместны плотные ткани тёплых оттенков в сочетании с лёгким тюлем, а летом интерьер оживят светлые шторы с растительным принтом. Такой вариант органично вписывается в современный или скандинавский стиль.

Если же интерьер выдержан в строгой классике или, например, в стиле джапанди, шторы шьют индивидуально, и менять их каждый сезон нет смысла. В этом случае дизайнеры советуют держать основной комплект (портьеры и тюль), а дополнительно использовать второй вариант — более плотный или, наоборот, лёгкий тюль. Это позволяет варьировать свет и настроение: раздвинув шторы, можно любоваться видом за окном или скрыть непривлекательный городской пейзаж.

"Для лета лучше подходят шторы в холодном спектре — голубые, мятные, светло-серые или разбелённые бежевые", — отметила интерьерный дизайнер Елена Дудина.

Зимой, напротив, стоит выбирать тёплые глубокие оттенки, которые создают ощущение уюта.

Подушки как инструмент перемен

Декоративные подушки — доступный и практичный способ быстро изменить атмосферу. Они занимают минимум места при хранении, стоят недорого и позволяют экспериментировать с цветами и формами.

Весной отлично работают растительные мотивы, цветы, изображения птиц и животных, летом — яркая геометрия. Важно помнить о правиле нечётного количества орнаментов: в интерьере должно быть три или пять разных принтов, чтобы композиция выглядела гармонично.

Не любите рисунки? Сыграйте на фактуре и цвете: бахрома, канты, декоративные вставки придадут подушкам объём и сделают их выразительнее. Хорошо смотрятся классические размеры — 50x50 или 40x60, а для оригинальности можно добавить подушки-валы или круглые модели.

Настроение на столе

Скатерти — ещё один универсальный инструмент. Они способны в считанные минуты преобразить обстановку: клетчатая ткань создаст атмосферу итальянской траттории, лёгкий однотонный лён — ощущение летней свежести, а нарядный вариант с вышивкой — праздничное настроение.

Менять скатерти можно не только по сезонам, но и в зависимости от ситуации. Если стол занимает центральное место, именно он задаёт тон комнате. Для разнообразия используйте не только скатерти, но и дорожки или крупные салфетки, которые легко комбинировать с другими элементами декора.

Постельное бельё и покрывала

Спальня тоже может меняться вместе с сезоном. Один базовый однотонный комплект дополняется несколькими вариантами наволочек или пододеяльников с ярким принтом. На Новый год, например, популярны комплекты с зимними сюжетами, которые создают праздничное настроение.

Покрывало менять сложнее из-за его объёма, но можно чередовать его с красивым комплектом белья. Когда хочется яркости, достаточно убрать покрывало и оставить текстиль на виду, а позже вернуть его обратно.

Итог

Сезонный текстиль — это не строгие правила, а способ играть с цветом, фактурой и деталями. Даже пара сменных комплектов штор или несколько наволочек способны придать дому новые краски и сделать пространство живым и динамичным.

