Организм человека живет в ритме года, даже если мы этого не замечаем. Внутренние часы настраивают работу сердца и нервной системы так, что показатели здоровья, которые мы привыкли считать стабильными, на самом деле колеблются вместе с календарем. Чтобы уловить эти невидимые сдвиги, исследователям из Университета Джорджии потребовался масштаб, недоступный обычному клиническому осмотру: они проанализировали данные 16 415 жителей США, которые в течение 2023 года носили фитнес-браслеты WHOOP. В итоге в распоряжение ученых попал колоссальный массив из почти 6 миллионов «человеко-дней» наблюдений.

Механика сердечного ритма

Исследователи сосредоточились на двух параметрах, которые датчики считывают в режиме реального времени. Первый — частота сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя, измеряемая во время сна. Второй, более тонкий — вариабельность сердечного ритма (ВСР). Последняя измеряется через показатель RMSSD и отражает разницу в миллисекундах между последовательными ударами сердца. ВСР — это, по сути, зеркало работы парасимпатической нервной системы и блуждающего нерва, которые отвечают за «торможение» и восстановление организма. Чем выше эта вариабельность, тем гибче система реагирует на внешние вызовы.

Данные выявили четкую сезонную закономерность. В августе сердце бьется медленнее, а вариабельность ритма достигает своего пика. К декабрю картина меняется на противоположную: пульс в покое растет, а ВСР падает. Разница в пульсе между летом и зимой составила около двух ударов в минуту, а в вариабельности — примерно 4,17 миллисекунды. Эти цифры кажутся незначительными, но они системны для всей выборки.

Возраст как фильтр адаптации

Интересным оказалось то, как эти колебания затухают с годами. Ученые разделили участников на три группы: от 18 до 39 лет, от 40 до 59 и от 60 до 79 лет. Выяснилось, что время пиков и спадов для всех одинаково, но амплитуда «качелей» с возрастом снижается. Если у молодых людей размах вариабельности ритма между летом и зимой составлял 5,84 миллисекунды, то у пожилых эта разница сократилась до 3,05. Сезонная амплитуда ВСР у старшей группы оказалась почти на 50% ниже, чем у самой молодой.

Важно, что речь идет не об общем уровне показателей — например, пульс в покое у людей среднего возраста мог быть выше, чем у молодых. Речь именно о способности организма менять свое состояние в ответ на смену сезона. После 50 лет эта гибкость заметно падает.

Факторы устойчивости

Индивидуальные особенности организма также влияют на выраженность этих циклов. Люди с высокой физической активностью демонстрировали более размашистые колебания ВСР, в то время как у участников с ожирением эта амплитуда была на 36% ниже. При этом исследователи попытались выяснить, не являются ли эти сдвиги простым следствием того, что летом мы больше двигаемся, а зимой дольше спим. Однако даже с учетом изменений в активности и сне сезонный ритм сердца сохранял свою автономность.

Попытки связать эти процессы с географией и погодой не дали однозначного ответа. Длина светового дня и средние температуры в разных штатах не объясняли вариабельность показателей. Лишь температура августа имела слабую корреляцию с частотой пульса, но не с его гибкостью (ВСР).

Авторы работы предполагают, что способность сердца «дышать» в такт с сезонами отражает общий адаптационный ресурс сердечно-сосудистой системы. Высокая амплитуда колебаний у молодых и активных людей может быть признаком здорового отклика организма на среду. Это значит, что наше тело не просто пассивно переносит зиму или лето, а активно перенастраивает свои внутренние режимы, и скорость этой перенастройки может служить маркером биологического возраста и физического состояния.