Болит горло и течёт нос? Врачи рассказали, как отличить простуду от гриппа и коронавируса
С первых чисел сентября россияне начали массово жаловаться на симптомы простуды. Заболевание у многих развивается по схожему сценарию: сначала болит горло, затем появляется сильный насморк и температура.
Как болеют горожане
Диана рассказала, что первой заболела её маленькая дочь:
"Ночью у нее было нормальное дыхание, все было хорошо. А утром нос захлёпал, горло заболело, и поднялась невысокая температура".
Врач диагностировал у ребёнка типичное ОРВИ. Через несколько дней Диана сама почувствовала симптомы: першение в горле, заложенный нос и невысокую температуру.
Анастасия вспомнила, что недомогание появилось ещё в четверг вечером:
"Тогда начало едва-едва болеть горло. Я сразу поняла, что заболеваю".
К выходным боль усилилась, а в понедельник симптомы обострились:
"Проснулась с носом-краном, льет без остановки. Горло не прошло, голова пухнет от соплей, даже взгляд замылился. Температура невысокая, но ничего не могу делать из-за слабости".
Что говорят врачи
Инфекционист Галина Кожевникова пояснила:
-
осенью наиболее активны риновирусы, которые и вызывают такие проявления — сильный насморк, боль в горле и невысокую температуру;
-
нельзя исключать начало сезона гриппа, часто маскирующегося под другие вирусные инфекции;
-
похожие симптомы могут быть и при новом штамме COVID-19, который всё чаще проявляется как обычная простуда.
Советы специалистов
-
не переносить болезнь "на ногах";
-
при первых признаках обращаться к врачу для точной диагностики;
-
не заниматься самолечением, чтобы не пропустить осложнения.
