Болит горло и течёт нос? Врачи рассказали, как отличить простуду от гриппа и коронавируса

С первых чисел сентября россияне начали массово жаловаться на симптомы простуды. Заболевание у многих развивается по схожему сценарию: сначала болит горло, затем появляется сильный насморк и температура.

Как болеют горожане

Диана рассказала, что первой заболела её маленькая дочь:

"Ночью у нее было нормальное дыхание, все было хорошо. А утром нос захлёпал, горло заболело, и поднялась невысокая температура".

Врач диагностировал у ребёнка типичное ОРВИ. Через несколько дней Диана сама почувствовала симптомы: першение в горле, заложенный нос и невысокую температуру.

Анастасия вспомнила, что недомогание появилось ещё в четверг вечером:

"Тогда начало едва-едва болеть горло. Я сразу поняла, что заболеваю".

К выходным боль усилилась, а в понедельник симптомы обострились:

"Проснулась с носом-краном, льет без остановки. Горло не прошло, голова пухнет от соплей, даже взгляд замылился. Температура невысокая, но ничего не могу делать из-за слабости".

Что говорят врачи

Инфекционист Галина Кожевникова пояснила:

осенью наиболее активны риновирусы , которые и вызывают такие проявления — сильный насморк, боль в горле и невысокую температуру;

нельзя исключать начало сезона гриппа , часто маскирующегося под другие вирусные инфекции;

похожие симптомы могут быть и при новом штамме COVID-19, который всё чаще проявляется как обычная простуда.

Советы специалистов