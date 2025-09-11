Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на больничном
Девушка на больничном
© freepik.com by DC Studio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:17

Болит горло и течёт нос? Врачи рассказали, как отличить простуду от гриппа и коронавируса

Инфекционист Кожевникова: осенью простуды чаще всего вызывают риновирусы

С первых чисел сентября россияне начали массово жаловаться на симптомы простуды. Заболевание у многих развивается по схожему сценарию: сначала болит горло, затем появляется сильный насморк и температура.

Как болеют горожане

Диана рассказала, что первой заболела её маленькая дочь:

"Ночью у нее было нормальное дыхание, все было хорошо. А утром нос захлёпал, горло заболело, и поднялась невысокая температура".

Врач диагностировал у ребёнка типичное ОРВИ. Через несколько дней Диана сама почувствовала симптомы: першение в горле, заложенный нос и невысокую температуру.

Анастасия вспомнила, что недомогание появилось ещё в четверг вечером:

"Тогда начало едва-едва болеть горло. Я сразу поняла, что заболеваю".

К выходным боль усилилась, а в понедельник симптомы обострились:

"Проснулась с носом-краном, льет без остановки. Горло не прошло, голова пухнет от соплей, даже взгляд замылился. Температура невысокая, но ничего не могу делать из-за слабости".

Что говорят врачи

Инфекционист Галина Кожевникова пояснила:

  • осенью наиболее активны риновирусы, которые и вызывают такие проявления — сильный насморк, боль в горле и невысокую температуру;

  • нельзя исключать начало сезона гриппа, часто маскирующегося под другие вирусные инфекции;

  • похожие симптомы могут быть и при новом штамме COVID-19, который всё чаще проявляется как обычная простуда.

Советы специалистов

  • не переносить болезнь "на ногах";

  • при первых признаках обращаться к врачу для точной диагностики;

  • не заниматься самолечением, чтобы не пропустить осложнения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали повседневные привычки, которые сокращают жизнь сегодня в 3:44

Враги долголетия прячутся в мелочах: привычки, которыми мы пользуемся каждый день

Алкоголь и сигареты — не единственные враги здоровья. Врачи назвали 10 повседневных привычек, которые незаметно разрушают тело и психику.

Читать полностью » Расмия Чопурова из Нового Уренгоя стала новым лицом прививочной кампании России сегодня в 3:24

Врач из Нового Уренгоя стала победительницей всероссийского конкурса

Врач из Нового Уренгоя стала победительницей всероссийского конкурса «Леди Прививка — 2025» и обратилась к жителям с важным призывом.

Читать полностью » Учёные: каждый градус жары повышает ежедневное потребление сахара на 0,7 г сегодня в 3:11

Чем выше градусы, тем слаще жизнь: как климат влияет на рост ожирения

Исследование показало: рост температур из-за глобального потепления ведёт к повышенному потреблению сахара, усиливая риски ожирения и хронических болезней.

Читать полностью » Врач Глеб Шерстнев: профессиональный спорт может привести к травмам и выгоранию у детей сегодня в 2:20

Как выбрать спорт для ребёнка, чтобы он не перегорел

Детский психиатр из Челябинска рассказал, как выбрать спорт для ребёнка и превратить тренировки в игру, которая приносит радость.

Читать полностью » Врач Агапкин: холод помогает быстро снять приступ тошноты сегодня в 1:28

Мгновенный стоп-сигнал для тошноты: сработает даже без таблеток

Сергей Агапкин рассказал, как воздействие холода на определённые зоны лица помогает быстро справиться с приступом тошноты без таблеток.

Читать полностью » Елена Малышева предупредила о рисках беременности после 30 лет сегодня в 1:17

Малышева назвала возраст, когда лучше всего рожать первого ребёнка

Елена Малышева назвала идеальный возраст для рождения ребенка и объяснила, почему после 30 лет шанс на зачатие заметно снижается.

Читать полностью » Сахар помогает быстро восстановить ясность ума — гастроэнтеролог Вялов сегодня в 0:16

Экзамены, переговоры, дедлайны: как быстро вернуть ясность мышления без допинга

Гастроэнтеролог поделился простым лайфхаком: один стик сахара способен мгновенно вернуть ясность ума и сосредоточенность, но применять его стоит с осторожностью.

Читать полностью » Врач-невролог Оксана Лисина назвала основные причины бессонницы сегодня в 0:14

Когда сон не приходит часами: тревожный сигнал организма

Бессонница может показаться безобидной, но на деле она разрушает здоровье и психику. Почему недосып превращается в замкнутый круг?

Читать полностью »

Новости
Наука

Windows 10, Linux, macOS, ChromeOS и BSD — какие есть варианты вместо Windows 11
Технологии

Индия отложила публикацию законопроекта о криптовалютах в ожидании позиции США
Садоводство

Львиный зев лучше всего цветёт при температуре около +20 °C днём и +5 °C ночью
Питомцы

Исследование: первые акулы жили на дне океана и появились до динозавров
Спорт и фитнес

Упражнение "вакуум живота" укрепляет поперечную мышцу и меняет пропорции тела
Спорт и фитнес

Джилл Гудтри: гири укрепляют мышцы кора и улучшают баланс
Дом

Вазелин помогает избежать засыхания крышки у суперклея и лаков
Туризм

Экономия в путешествиях на автодоме связана с контролем топлива и парковок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet