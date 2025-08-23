Эти 4 привычки обостряют вашу аллергию: врач поделилась секретом, как дышать полной грудью

Открытые окна, сушка белья на балконе и ковры с высоким ворсом могут значительно усугубить сезонную аллергию. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на врача Александру Филеву. По словам эксперта, многие люди сами, неосознанно, совершают действия, которые усиливают проявления аллергии, делая их жизнь невыносимой в период цветения растений.

Самая частая ошибка — утреннее проветривание, поскольку именно в это время концентрация пыльцы в воздухе достигает пика. Вместо того, чтобы освежить помещение, вы наполняете его аллергенами, усугубляя симптомы аллергии. Лучше проветривать помещение вечером или после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается.

Сушка белья на открытом воздухе: магнит для аллергенов

Еще одна распространенная ошибка аллергиков — сушка белья на открытом воздухе. За несколько часов влажная ткань может собрать огромное количество аллергенов, таких как пыльца, споры плесени и частицы загрязнений, которые затем попадают в дом, оказывая негативное воздействие на ваше здоровье.

Кроме того, пыльцу собирают домашние ковры и паласы, особенно с высоким ворсом. Они накапливаются в ворсе и поднимаются в воздух при каждом шаге, вызывая аллергические реакции. Регулярная уборка пылесосом с HEPA-фильтром может помочь уменьшить количество аллергенов в коврах, но лучшим решением будет замена ковров на гладкие напольные покрытия, которые легче чистить.

Кондиционеры: панацея или угроза?

Многие аллергики считают кондиционеры спасением от пыльцы, однако неисправный или грязный кондиционер может стать источником аллергенов. Регулярная чистка и замена фильтров в кондиционере помогут предотвратить распространение аллергенов и улучшить качество воздуха в помещении.

Интересные факты о сезонной аллергии

Сезонная аллергия, также известная как поллиноз, вызывается пыльцой растений, таких как деревья, травы и сорняки.

Симптомы сезонной аллергии могут включать насморк, заложенность носа, чихание, зуд в глазах и горле, а также головную боль и усталость.

Сезонная аллергия может быть связана с другими заболеваниями, такими как астма и экзема.

Влажная уборка: союзник аллергиков

Регулярная влажная уборка помогает удалять пыль и другие аллергены с поверхностей в доме, снижая их концентрацию в воздухе. Рекомендуется проводить влажную уборку несколько раз в неделю, особенно в период цветения растений.

Врач Александра Филева рекомендует аллергикам избегать контакта с аллергенами, регулярно проводить уборку в доме и обращаться к врачу при появлении симптомов аллергии.

"Соблюдение простых правил поможет уменьшить проявления аллергии и улучшить качество жизни в период цветения растений”, — отмечает она.

В заключение, сезонная аллергия может быть значительно усугублена повседневными привычками. Избегайте утреннего проветривания, не сушите белье на открытом воздухе и замените ковры с высоким ворсом на гладкие напольные покрытия. Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить проявления аллергии и наслаждаться весной и летом без неприятных симптомов.