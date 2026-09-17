Яблоки, орехи и морковь стали врагами организма: иммунитет россиян начал ошибаться из-за похожих белков

Врач-аллерголог орловской поликлиники №2 Татьяна Леонтюк объяснила, почему у людей, с детства страдающих сезонной аллергией на пыльцу, со временем появляется реакция на яблоки, морковь, орехи и косточковые фрукты — и почему это не новая болезнь, а модификация старой. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

По словам специалиста, пыльца берёзы содержит набор белков, практически идентичный белкам в яблоках, моркови, орехах и косточковых плодах. Иммунная система, однажды «опознавшая» пыльцу как чужеродный агент, начинает реагировать точно так же на продукты с похожим белковым составом. В результате человек, десятилетиями страдавший весенним ринитом, вдруг замечает зуд во рту и першение в горле после укуса яблока или горсти орехов — и принимает это за новую пищевую аллергию, хотя на деле это тот же самый механизм, просто расширивший «список подозреваемых».

Врач также предупредила не путать истинную аллергию с псевдоаллергической реакцией. Если сыпь и зуд появляются только после нескольких съеденных ягод клубники или долек шоколада — виноват не иммунитет, а накопление гистамина и тирамина, которые в избытке содержатся в этих продуктах. Настоящая же аллергия проявляется даже от одной ягоды или дольки, независимо от количества.

Среди самых опасных пищевых провокаторов аллергологи выделяют «большую восьмёрку»: коровье молоко, куриные яйца, рыбу и морепродукты, орехи (отдельно — арахис), пшеницу, сою и кунжут.

По данным ВОЗ, к 2030 году той или иной формой аллергии будет страдать около половины взрослого населения планеты.