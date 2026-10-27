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Мужчина и ребенок в парке
Мужчина и ребенок в парке
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Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:30

Осень выключает солнце на 6 часов раньше: есть простой способ вернуть бодрость

Ежегодное сокращение светового дня в осенний период является естественным природным процессом, который при отсутствии сопутствующих факторов стресса не должен провоцировать серьезных проблем со здоровьем, подчеркнул психолог, топ-тренер Школы Нины Зверевой Алексей Ильин. В комментарии NewsInfo специалист пояснил, как правильно адаптировать режим дня к изменениям освещенности и поддержать эмоциональное равновесие в сезон холодов.

Ранее представители Московского планетария сообщили, что в течение трех осенних месяцев продолжительность светлого времени суток в столичном регионе уменьшится более чем на шесть часов. Если в первых числах сентября этот показатель составлял почти 14 часов, то к концу ноября он сократится до 7 часов 30 минут. Общая потеря светового времени за осень составит порядка 382 минут.

По словам психолога, само по себе сокращение дня в средней полосе России не является критическим фактором, однако оно может стать триггером для тех, кто уже находится в состоянии усталости или психологического напряжения. Основное влияние свет оказывает на выработку ключевых гормонов — мелатонина и серотонина, которые регулируют циклы сна и бодрствования, а также отвечают за эмоциональный фон.

Чрезмерное использование гаджетов по вечерам мешает организму войти в режим отдыха. Чтобы избежать негативных последствий, врачи напоминают, что регулярная бессонница может стать причиной развития серьезных системных заболеваний.

"Смотрим допоздна на светящиеся экраны, горит электрический свет. Тем самым снижаем уровень выработки мелатонина, что мешает нам нормально засыпать и сбивает циркадные ритмы. Лучше так не делать", — пояснил Ильин.

Специалист рекомендует осенью переходить на чтение бумажных книг при теплом, приглушенном освещении, избегая яркого белого света. Для поддержания уровня серотонина важно не только ловить солнечные лучи, но и уделять время спорту, общению и искусству. Установлено, что любимая музыка эффективно помогает снизить уровень накопленного за день стресса.

Особое внимание следует уделить утренним и дневным часам. Психолог подчеркивает, что даже 30-минутная прогулка в обеденное время позволяет получить необходимую порцию естественного света, которой не хватает в офисных помещениях с пересушенным воздухом. Подобные прогулки являются простым и доступным способом борьбы с метеозависимостью и упадком сил.

"Для того чтобы световой день на нас влиял меньше, нам придется заняться своим режимом осенью серьезнее, чем когда-либо. Ложиться спать пораньше, просыпаться по возможности пораньше, если застанем утром час на прогулке, этого утреннего света будет хватать для того, чтобы зарядиться светом и серотонином", — рассказал психолог.

Для жителей северных регионов, где наступает полярная ночь, Ильин допускает использование ламп для светотерапии, однако настоятельно рекомендует предварительно проконсультироваться с медиком и сдать анализы на дефициты. Самостоятельный выбор приборов может быть небезопасен из-за наличия противопоказаний.

Не менее важно правильно организовать рабочее место, так как качественное освещение напрямую влияет на сохранность зрения и общую утомляемость. При возникновении проблем с эмоциональным состоянием стоит помнить, что определенные продукты также способны стимулировать выработку гормона радости в организме.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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