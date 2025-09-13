Почему осенняя хандра может быть опасна: эксперт раскрывает шокирующие отличия от обычной усталости

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это не просто осенняя грусть или временное снижение активности, а серьёзное заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Об этом напомнила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, подчеркнув важность правильной диагностики и своевременного обращения за помощью.

Чем отличается САР от хандры

По словам специалиста, САР нельзя путать с сезонным снижением настроения, которое испытывает большинство людей в пасмурные месяцы.

"Важно помнить, что сезонное аффективное расстройство — это не просто осенняя хандра и меланхолия, а серьёзное состояние, которое бывает сложно распознать. А справиться с депрессией самостоятельно получается не у всех", — сказала Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО.

Это расстройство связано с биохимическими изменениями в организме и зачастую проявляется ежегодно в определённое время года.

Тревожные признаки

Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание:

Полная утрата способности радоваться привычным вещам.

Нарушения сна — как бессонница, так и чрезмерная сонливость.

Снижение или, наоборот, повышение аппетита.

Мысли о собственной никчёмности, безысходности и даже суицидальные настроения.

Наличие этих признаков требует незамедлительного обращения к специалисту.

Почему нельзя заниматься самолечением

Демьяновская особо подчеркнула, что лечение должно назначаться только врачом.

"Самостоятельный приём препаратов может привести к нежелательным последствиям и оказаться неэффективным", — пояснила эксперт.

Антидепрессанты, светотерапия и психотерапия подбираются индивидуально, с учётом состояния пациента, сопутствующих заболеваний и особенностей организма.

К кому обращаться

Оптимальным решением является визит к психиатру или психотерапевту, которые могут назначить корректное лечение. Иногда достаточно психотерапевтической поддержки и коррекции образа жизни, но в тяжёлых случаях необходим медикаментозный курс.

