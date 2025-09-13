Почему осенняя хандра может быть опасна: эксперт раскрывает шокирующие отличия от обычной усталости
Сезонное аффективное расстройство (САР) — это не просто осенняя грусть или временное снижение активности, а серьёзное заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Об этом напомнила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, подчеркнув важность правильной диагностики и своевременного обращения за помощью.
Чем отличается САР от хандры
По словам специалиста, САР нельзя путать с сезонным снижением настроения, которое испытывает большинство людей в пасмурные месяцы.
"Важно помнить, что сезонное аффективное расстройство — это не просто осенняя хандра и меланхолия, а серьёзное состояние, которое бывает сложно распознать. А справиться с депрессией самостоятельно получается не у всех", — сказала Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО.
Это расстройство связано с биохимическими изменениями в организме и зачастую проявляется ежегодно в определённое время года.
Тревожные признаки
Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание:
- Полная утрата способности радоваться привычным вещам.
- Нарушения сна — как бессонница, так и чрезмерная сонливость.
- Снижение или, наоборот, повышение аппетита.
- Мысли о собственной никчёмности, безысходности и даже суицидальные настроения.
Наличие этих признаков требует незамедлительного обращения к специалисту.
Почему нельзя заниматься самолечением
Демьяновская особо подчеркнула, что лечение должно назначаться только врачом.
"Самостоятельный приём препаратов может привести к нежелательным последствиям и оказаться неэффективным", — пояснила эксперт.
Антидепрессанты, светотерапия и психотерапия подбираются индивидуально, с учётом состояния пациента, сопутствующих заболеваний и особенностей организма.
К кому обращаться
Оптимальным решением является визит к психиатру или психотерапевту, которые могут назначить корректное лечение. Иногда достаточно психотерапевтической поддержки и коррекции образа жизни, но в тяжёлых случаях необходим медикаментозный курс.
Три интересных факта
- САР чаще встречается в странах с коротким световым днём и холодным климатом.
- Женщины страдают этим заболеванием примерно в четыре раза чаще, чем мужчины.
- Светотерапия — воздействие ярким искусственным светом — признана одним из самых эффективных методов лечения.
