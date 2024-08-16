Миколог предрек рекордный урожай опят в России в течение предстоящей осени

Миколог Михаил Вишневский рассказал, что грибной сезон в России продлится до конца сентября. В лесах сейчас можно найти популярные виды грибов: белые, подосиновики, подберезовики, лисички и другие, сообщает News.Ru.
Он также отметил, что с сентября начнется сезон осеннего опенка, для которого в этом году сложились особенно благоприятные погодные условия, что обещает рекордный урожай.
Вишневский подчеркнул, что осенний опенок, особенно в Подмосковье, будет в большом количестве, значительно превосходя нынешние сборы грибов.
Фото: commons.wikimedia.org/Tiraspolsky (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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