Бархатный сезон 2025: 15 городов, где лето продолжается

Лето закончилось, но путешествия — нет. "Бархатный сезон" дарит редкое сочетание тёплой погоды, умеренного солнца, свободных набережных и более дружелюбных цен на жильё и развлечения. Если есть возможность вырваться в отпуск осенью, выбирайте направление по настроению: море, горы, санатории, культурные столицы или гастрономические маршруты — всё работает особенно хорошо именно сейчас.

15 городов для бархатного сезона

Адлер

Сентябрь-начало октября здесь мягкие: днём около +25 °C, море комфортное, вечерами прохладнее. Шторма случаются, поэтому отель с подогреваемым бассейном — удачная страховка. Парадокс сезона: загораете весь день, а спите под лёгким пледом. Плюс меньше очередей на канатки и в сочинские парки.

Калининград

Золотая осень раскрашивает острова Канта, Кафедральный собор и старые кварталы. В первые недели сентября Балтика ещё бодрая (+18-19 °C), после штормов на пляжах ловят янтарь. Идеально для длинных прогулок, кофе-культур и неспешных экскурсий в Светлогорск и Зеленоградск.

Геленджик

Осенью бухта по-прежнему держит лето: до +28 °C, тёплая вода, набережная тянется на километры. Аэропорт работает, логистика стала проще. Аквапарки и морские прогулки — до конца октября, пока погода не уйдёт в пасмурность.

Южно-Сахалинск

Не про пляж, а про природу. Комфортная прохлада, ясные рассветы, экотропы и канатка на гору Большевик. На побережье Тихой бухты — драматичные скалы и тишина. Осень усиливает контрасты тайги и делает кадры почти киношными.

Кисловодск

Классика Кавминвод: жара спадает, бюветы без толп, парки и терренкуры — в одиночестве. С октября — золотые аллеи и +15 °C днём. После прогулок — санаторные программы, ЛФК и бассейны с минеральной водой.

Нижний Новгород

"Столица закатов": кроны на стрелке Оки и Волги золотятся, а фуникулёр в Бор дарит виды и быстрый перелёт через реку. Кремль, Пакгаузы, музеи, трамвай по верхнему городу и последние речные прогулки — насыщенный, городской сценарий.

Ялта

До середины октября — идеальный баланс: около +25 °C днём, море иногда теплее воздуха. Туристов меньше — рестораны и набережная дышат свободнее. За фруктами — на рынки, за видами — по Южнобережному шоссе.

Феодосия

Длинные песчаные пляжи, мягкая вода, ветер сушит тент, но не настроение. Между дневными купаниями — музей древностей и Карадагский заповедник. Спокойный ритм, если хочется "побыть у моря" без гонки.

Стамбул

До середины октября — почти лето: +26 °C, светлые вечера, но без августовского ажиотажа. С начала октября очереди ощутимо редеют: легче пройти весь "обязательный" маршрут и сесть без брони в модные места. Идеален для "город + море" (Принцевы острова).

Анапа

Песчаные пляжи, пологое дно — лучший вариант с детьми. Виноградники вокруг — повод на дегустации. Ветер и волны мягче, чем летом, а солнце дружелюбнее к коже.

Дербент

Каспий, цитадель Нарын-кала, гранатовые сады и вечерние базары. Тёплые вечера тянутся долго, а море — для коротких заплывов. Отличный гастро-курс: баранина, лепёшки, хинкал.

Казань

Тёплый город для прогулок: Кремль, Кабан, "Чаша", набережные. Осенью фестивали и гастрономия раскрываются ярче, чем в пиковый летний трафик. Река уже прохладная — зато бани и термы заходят идеально.

Самара

Волга и набережная — главные сцены. Бархатный свет для фото, тепло днём, кофейни и сплавы на сапбордах по тёплым дням. Можно совместить с винтажной архитектурой и музеями.

Пятигорск

Группа поддержки Кисловодска: оздоровление, целебные ванны, подножья Машука и видовые тропы. Осенью погода стабильнее, а очереди — короче.

Батуми

Морской Кавказ с субтропиками: до середины октября тепло, вода мягкая. Пальмы, променад, канатная дорога и хачапури "по-аджарски" — убедительный набор. Винный сезон — бонус к прогулкам.

Бархатный сезон — это шанс продлить лето, но без жары и толп туристов. Осенью можно успеть накупаться в Чёрном море, отправиться в Крым или на Кавказ за тёплыми днями, насладиться золотыми пейзажами в Центральной России или открыть для себя новые города. Температура комфортная, атмосфера спокойная, а впечатления — не менее яркие, чем летом. Главное — выбрать направление по настроению и подарить себе отдых, который будет согревать воспоминаниями всю зиму.