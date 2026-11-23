Правительство Российской Федерации инициировало пересмотр порядка согласования строительных и гидротехнических работ в акваториях морских портов. Соответствующий законопроект, внесенный в Государственную Думу 13 ноября, предполагает перераспределение контрольных функций и упрощение административных процедур.

Согласно документу, предлагается внести изменения в статьи 76 и 82 Кодекса торгового мореплавания (КТМ РФ), исключив из функций капитана морского порта обязанность по согласованию строительных, гидротехнических и иных работ. Ранее эта процедура была необходима для учета условий плавания судов и обеспечения общей безопасности мореплавания.

Вместо индивидуального согласования с капитаном порта планируется внедрить систему единых нормативных требований к проведению строительства и реконструкции объектов как в акваториях портов, так и в зонах действия средств навигационной обстановки. Контроль за соблюдением этих норм предлагается передать Ространснадзору.

Основной целью данной реформы, по мнению разработчиков, является сокращение бюрократических издержек и ускорение инвестиционно-строительного цикла в портовой инфраструктуре.

Стоит отметить, что определенные ограничения сохраняются: работы в зонах действия средств навигационной обстановки по-прежнему потребуют обязательного согласования с Росморречфлотом и Министерством обороны РФ.