Компания Sealartec получила контракт от Береговой охраны США в рамках программы Foreign Comparative Testing (FCT). Целью соглашения является установка, тестирование и операционная оценка автономной системы спуска и подъема маломерных судов ALR-S.

Технология будет интегрирована на борт корабля обеспечения национальной безопасности (National Security Cutter) класса Legend — самого крупного и технически оснащенного класса в патрульном флоте Береговой охраны. Это переводит систему из стадии демонстрационных испытаний в фазу структурированной оценки в реальных эксплуатационных условиях.

Предысторией данного контракта стали успешные испытания технологии ALR-S на платформе Joint Prototyping and Experimentation Maritime (JPEM) Stiletto, принадлежащей ВМС США. В июне 2025 года в Норфолке (штат Вирджиния) система продемонстрировала способность автономно управлять последовательностью захвата и подъема катера, который approached корму судна и синхронизировал с ним скорость. В данных тестах уже принимали участие представители Береговой охраны.

Основная техническая проблема, которую решает ALR-S, связана с рисками при использовании кормовых рамп. При усилении волнения моря относительное движение между маломерным судном и кораблем-носителем создает высокие ударные нагрузки, что повышает риск повреждения оборудования и травмирования экипажа. Автоматизация процесса взаимодействия катера с рампой при минимальном участии оператора призвана расширить «операционный конверт» — возможности проведения работ в сложных гидрометеорологических условиях.

По мнению генерального директора Sealartec Амитая Пелега, автономный спуск и подъем критически важен не только для беспилотных систем, где невозможно задействовать персонал для работы с тросами, но и для пилотируемых катеров, так как автоматизация наиболее опасных фаз маневра делает операции более безопасными и повторяемыми.

Программа Foreign Comparative Testing курируется офисом заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам. Она направлена на поиск и оценку зрелых высокотехнологичных решений, разработанных союзниками, для быстрого внедрения в структуру вооруженных сил и служб безопасности США.