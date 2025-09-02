Тараканы не пройдут: хитрости герметизации квартиры
Даже идеальная уборка и регулярная дезинсекция не всегда дают результат, если в квартире остаются открытые пути для тараканов. Насекомые легко перемещаются по стоякам, коммуникациям и плинтусам. Поэтому герметизация щелей — важный шаг в профилактике.
Где искать уязвимые места
Тараканы редко выбирают открытые маршруты. Чаще всего они передвигаются по скрытым лазейкам. Основные точки, на которые стоит обратить внимание:
- щели у плинтусов и в стыках пола со стеной;
- отверстия под раковиной и в зонах сантехники;
- вводы водопроводных и газовых труб;
- пространство за трубами и батареями;
- щели вокруг коробки вентиляции;
- зазоры под входной дверью.
Чем заделывать щели
Методы зависят от размеров и расположения отверстий.
- Акриловый или силиконовый герметик. Подходит для узких щелей и мелких зазоров. Он эластичен и долговечен.
- Монтажная лента. Используется как временное решение, например, для стыков, где требуется ремонт.
- Плотные дверные щётки. Специальные накладки перекрывают щели под входной дверью и препятствуют проникновению насекомых.
- Монтажная пена. Для крупных зазоров и пустот вокруг труб, но требует аккуратности.
Как герметизация помогает в борьбе
Закрытые щели не только блокируют маршруты тараканов, но и усиливают эффект дезинсекции. Химия работает в пределах квартиры, а новые насекомые не могут проникнуть извне. Герметизация также снижает миграцию запахов, которые привлекают насекомых.
Простая профилактика с большим эффектом
Герметизация — это не капитальный ремонт, а быстрые меры, которые можно сделать своими руками. Потратив один вечер на заделку щелей, вы снижаете риск заражения в разы и делаете квартиру по-настоящему закрытой крепостью для тараканов.
