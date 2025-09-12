Микропластик тоннами уходит в море — но там его ждёт неожиданный враг

Крошечные частицы пластика давно стали бичом мирового океана. Но у Средиземного моря есть неожиданный союзник в борьбе с этим загрязнением — морское растение посидония океаническая. Оно не только образует подводные луга, дающие приют множеству живых существ, но и "упаковывает" пластик в плотные клубки, возвращая его обратно на берег.

Что такое "шары Посейдона"

Из опавших листьев посидонии формируются плотные сферические образования, известные как "шары Посейдона". В течение веков их использовали как подстилку, утеплитель и даже упаковочный материал. Однако современные исследования выявили ещё одну их удивительную функцию — способность очищать морское дно от микропластика.

"Листы посидонии замедляют течение воды и задерживают углерод и осадок, выступая в качестве убежища для биоразнообразия", — подчёркивает руководитель исследования, доктор Анна Санчес-Видаль.

Как посидония улавливает микропластик

Микропластик — это частицы меньше 5 мм, которые образуются из пакетов, бутылок или рыболовных сетей. Каждый год в моря и океаны попадает до 2,41 миллиона тонн пластиковых отходов. Часть из них задерживается именно в зарослях посидонии.

Когда осенью листья растения опадают, они спутываются в клубки, в которых запутывается и пластик. В результате формируются плотные шары, способные удерживать до 900 миллионов пластиковых частиц ежегодно.

Цифры исследования

Учёные Университета Барселоны в 2018–2019 годах исследовали "шары Посейдона", выброшенные на пляжи Майорки. Результаты показали:

в половине образцов листьев содержалось до 600 пластиковых фрагментов на килограмм,

в самих шарах пластик встречался лишь в 17% случаев, но его концентрация достигала почти 1500 частиц на килограмм.

"После публикации нашего исследования мне начали присылать фотографии огромных шаров, которые даже "захватили" гигиенические прокладки, тампоны или детские салфетки", — отмечает исследователь.

Море возвращает мусор

Сильное волнение и штормы срывают клубки со дна, унося их либо вглубь моря, либо на берег. "Это как будто море возвращает нам мусор, который никогда не должен был попасть на дно", — добавляет Санчес-Видаль.

Проблема остаётся нерешённой

Несмотря на уникальные свойства "шаров Посейдона", учёные подчёркивают: это не решение глобальной проблемы. "Мы не считаем их методом очистки моря", — поясняет Санчес-Видаль. Более того, исследователи просят не трогать такие находки на пляжах, так как они помогают сохранять влажность песка и снабжают его питательными веществами, что поддерживает жизнь прибрежной экосистемы.

Однако тревожит другое: подводные луга посидонии стремительно исчезают. С конца XIX века их площадь сократилась почти на треть. Главные угрозы — загрязнение, застройка прибрежных зон, инвазивные виды и глобальное потепление.