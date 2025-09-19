Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с кальмаром
салат с кальмаром
© Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:02

Креветки и кальмары в сливках — секрет идеального салата: простота, которая удивит даже гурманов

Салат морепродукты со сливками получается нежным при добавлении креветок и кальмаров

Салаты с морепродуктами давно перестали быть чем-то экзотическим. Сегодня их готовят не только в ресторанах, но и дома, ведь это сочетание лёгкости, пользы и изысканности. Креветки и кальмары — богатый источник белка, йода и омега-кислот, а в паре со сливками они приобретают нежный вкус и кремовую текстуру. Такой салат способен украсить праздничный стол и при этом органично вписаться в повседневное меню.

Его главный секрет — простота. Всего 20 минут, и на столе появится деликатное блюдо, которое можно подать как самостоятельную закуску или как лёгкий ужин.

Ингредиенты

В рецепте используются свежемороженые креветки, кальмары, листья салата и петрушка. Заправкой служат сливки средней жирности, а для аромата добавляют лавровый лист и щепотку молотой корицы.

Сравнение заправок для морских салатов

Заправка Вкус Калорийность Кому подойдёт
Сливки Нежный, мягкий Средняя Любителям классики
Натуральный йогурт Лёгкий, с кислинкой Низкая Для диеты и ЗОЖ
Соевый майонез Плотный, насыщенный Средняя Веганам и тем, кто не употребляет молочное
Оливковое масло с лимоном Свежий, цитрусовый Средняя Для летнего стола

Советы шаг за шагом

  1. Отварите креветки и кальмары в подсоленной воде с лавровым листом.

  2. Остудите морепродукты: креветки очистите, кальмары нарежьте на кусочки.

  3. Листья салата промойте и обсушите, затем нарежьте крупно.

  4. Петрушку измельчите ножом.

  5. Смешайте зелень и морепродукты, добавьте соль.

  6. Заправьте сливками и слегка присыпьте корицей.

  7. Украсьте петрушкой или базиликом и подавайте к столу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переварить кальмары.
    → Последствие: они станут резиновыми.
    → Альтернатива: варите не дольше 2-3 минут.

  • Ошибка: использовать сливки высокой жирности.
    → Последствие: салат выйдет слишком тяжёлым.
    → Альтернатива: берите 10-15% жирности.

  • Ошибка: заправить салат заранее.
    → Последствие: листья салата потеряют свежесть.
    → Альтернатива: заправляйте перед самой подачей.

А что если…

  • Если заменить сливки на йогурт, получится лёгкая версия для диеты.

  • Если добавить авокадо и огурец, салат станет более свежим.

  • Если использовать мидии или осьминога, вкус получится насыщеннее.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Готовится за 20 минут Морепродукты нужно правильно отварить
Полезные вещества: йод, белок, витамины Дороже по сравнению с овощными салатами
Подходит для праздничного стола Хранить дольше суток нельзя
Универсальная заправка Креветки и кальмары нужно очистить
Лёгкий, но сытный Требует свежести продуктов

FAQ

Как выбрать морепродукты?
Лучше всего брать свежемороженые с прозрачной глазурью, без постороннего запаха.

Можно ли заменить кальмары?
Да, подойдут мидии, осьминог или даже крабовое мясо.

Сколько стоит приготовить салат?
На 5 порций уйдёт около 500-600 рублей (основные расходы — креветки и кальмары).

Можно ли использовать замороженный коктейль из морепродуктов?
Да, это упростит приготовление, но вкус будет менее насыщенным.

Мифы и правда

  • Миф: морепродукты всегда дорогие.
    Правда: креветки и кальмары среднего сегмента доступны в любом супермаркете.

  • Миф: сливки делают салат слишком калорийным.
    Правда: при использовании средней жирности калорийность остаётся умеренной.

  • Миф: корица не сочетается с морепродуктами.
    Правда: щепотка специи придаёт пикантность и раскрывает вкус.

3 интересных факта

  1. Креветки содержат астаксантин — антиоксидант, отвечающий за их розовый цвет.

  2. Кальмары издавна считались "морским мясом бедняков" благодаря доступности.

  3. В азиатской кухне салаты с морепродуктами часто заправляют не сливками, а кунжутным маслом и соевым соусом.

Исторический контекст

Салаты с морепродуктами получили популярность в Европе в XX веке, когда морская продукция стала массово замораживаться и поставляться вглубь континента. В СССР такие блюда считались деликатесом и чаще всего появлялись на новогодних столах. Сегодня они стали привычной частью рациона людей, следящих за здоровьем и ценящих лёгкую кухню.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медовик с карамельным оттенком выпекается на тонких коржах сегодня в 2:35

Крем из сметаны для медовика: взбейте до пышности — и торт заиграет новыми оттенками вкуса

Тонкие медовые коржи, нежный сметанный крем и насыщенный карамельный вкус: медовик, который покорит с первого кусочка.

Читать полностью » Грейпфрут может вызвать побочные эффекты при приёме статинов и лекарств от давления — эксперты вчера в 20:40

Витамин С против вашего сердца: как цитрус сбивает ритм лечения

Грейпфрут может кардинально менять действие лекарств. Одни препараты становятся сильнее, другие теряют эффективность. Узнайте, какие именно.

Читать полностью » Диетолог: смузи с белой фасолью — быстрый завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки вчера в 19:36

На вкус как десерт, а работает как спортпит: смузи нового поколения

Смузи, напоминающий булочку с корицей, готовится за три минуты, насыщает белком и клетчаткой и станет идеальным завтраком на бегу.

Читать полностью » Минеральная вода делает блины пышнее — кулинарный приём из ресторанов вчера в 18:22

Хотите стопку идеальных блинов? Вот ошибки, которые превращают их в резину

Пышные и ароматные блины можно приготовить даже без молока. Узнайте, какие продукты заменят его и как добиться идеального вкуса.

Читать полностью » Яблочный уксус дома готовится 9–24 месяца и используется для салатов и настоек вчера в 17:42

Банка яблок — и через год у вас свой уксус: дешевле, чем покупать в магазине

Хотите узнать, как приготовить ароматный уксус своими руками из фруктов и вина? Разбираем традиционные методы и секреты старинных рецептов.

Читать полностью » Учёные: сельдерей продлевает свежесть хлеба до трёх недель вчера в 16:19

Этот продукт на кухне решает судьбу хлеба: останется мягким или превратится в корку

Как продлить жизнь хлеба в несколько раз? Один простой продукт из холодильника способен сохранить буханку свежей до трёх недель.

Читать полностью » Польза сиропа из черной бузины для иммунитета подтверждена народной медициной вчера в 15:21

Домашний сироп из бузины обойдётся в копейки — а пользы больше, чем от аптечных препаратов

Узнайте, как приготовить полезный и ароматный сироп из черной бузины без варки, чтобы сохранить витамины и наслаждаться им всю зиму.

Читать полностью » Венский штрудель с яблоками и изюмом выпекают при температуре 180 градусов вчера в 14:40

Штрудель без ошибок: как избежать размокшего теста и жёсткого изюма в домашнем десерте

Ароматный венский штрудель с яблоками, орехами и изюмом в тончайшем тесте — десерт, который одинаково хорош к кофе, чаю и даже праздничному застолью.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садовый бинт или лапник — учёные назвали оптимальный материал для северных регионов
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, какие мышцы развивают прыжковые упражнения для взрывной силы
Авто и мото

Автоэксперт Медведев сравнил качество бензина в Казахстане и России
Наука

Обсерватории LIGO за 10 лет увеличили частоту регистрации гравитационных волн до одного события каждые три дня
Технологии

МВД России: фото для паспортов, созданные нейросетями, приведут к отказу
Спорт и фитнес

Тренировка бёдер с лавкой и турниками: пошаговая инструкция
Садоводство

Сентябрьская обрезка помогает деревьям легче пережить зиму и даёт больше плодов
Еда

Салат с курицей, грибами и помидорами получается сочным при обжарке ингредиентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet