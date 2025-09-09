Морепродукты в салате — парадокс, где резиновые кальмары превращаются в нежный сюрприз

Вы когда-нибудь пробовали салат, где морепродукты танцуют в гармонии с овощами, а калории остаются в тени? Этот рецепт — настоящий хит для тех, кто любит вкусно поесть, не переживая за фигуру. Он сочетает кальмаров, креветок и яйца в одном блюде, которое подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола. Богатый белками, лёгкий и освежающий — идеальный выбор для любого случая!

Ингредиенты

Кальмары: 300 г

Креветки (очищенные): 200 г

Петрушка: 50 г

Яйца: 2 шт.

Майонез: 2 ст. л.

Огурцы: 1 шт.

Пошаговое приготовление

Очистите их от шкурки, плёнок и внутренностей. Отварите в подсоленной воде 1-2 минуты, затем нарежьте небольшими кусочками. Если используете замороженные, не размораживайте полностью.

Отварите их в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты. Охладите, очистите и, если нужно, удалите чёрную полоску на спинке. Мелкие креветки можно оставить целыми, крупные — нарезать.

Огурцы вымойте, очистите от кожицы для нежности и нарежьте кубиками. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и тоже нарежьте мелко. Петрушку вымойте и порубите. Можно добавить укроп или лук для разнообразия вкуса.

В салатнике смешайте кальмары, креветки, яйца, огурец и зелень. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Для праздника поставьте в холодильник на час в кулинарном кольце — так салат не развалится. Украсьте свежей зеленью и подавайте. Приятного аппетита!

Этот салат не только вкусен, но и полезен: белки из морепродуктов и овощей сделают его сытным, а низкая калорийность — идеальным для диеты. Попробуйте, и он станет вашим любимым.