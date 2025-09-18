Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вареные креветки
Вареные креветки
© flickr.com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Купил килограмм креветок, а получил полпачки льда: простой тест качества на витрине

Продавец рыбы сообщил, что креветки с инеем и налётом льда повторно замораживались

Замороженные креветки давно стали привычным продуктом в рационе многих семей. Их удобно хранить, они быстро готовятся, а разнообразие видов и форм позволяет готовить десятки блюд — от простого салата с авокадо до изысканных паст с морепродуктами. Но вместе с популярностью появляются и вопросы: действительно ли замороженные креветки безопасны, и как не ошибиться при покупке?

Недавние новости об отзыве продукции крупных сетей Walmart и Kroger из-за возможного заражения цезием-137 заставили многих покупателей задуматься о том, что именно оказывается на их тарелке. Поэтому сегодня особенно важно уметь отличать качественные продукты от сомнительных и разбираться в тонкостях выбора.

Почему важно обращать внимание на упаковку

Первое, что видит покупатель, подходя к морозильной витрине, — это внешний вид пачки. И именно здесь уже можно многое понять. Если креветки покрыты инеем или склеены в один ком, значит, они размораживались и снова замораживались. Такой продукт не только теряет вкус и текстуру, но и может таить в себе риски.

"Проверьте наличие кристаллов льда или инея", — сказал продавец рыбы Марк.

Этот совет прост, но работает безотказно. Настоящие качественные замороженные креветки должны быть ровными, отделёнными друг от друга, а сама упаковка — чистой, без следов влаги.

Откуда пришли ваши креветки

Не менее важный момент — происхождение. В разных странах действуют разные стандарты контроля качества. Например, в США и Мексике производство и переработка морепродуктов находятся под строгим надзором. А вот из некоторых регионов Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, регулярно поступают партии с нарушениями.

"Если на упаковке нет указания происхождения или места переработки — избегайте её любой ценой", — отметил Марк.

Проверять страну вылова или обработки можно на этикетке: там должны быть штрихкоды, номера партий и даты производства. Если этой информации нет — продукт стоит оставить в магазине.

Сравнение: какие креветки выбрать

Характеристика Надёжный вариант Рискованный вариант
Внешний вид Отдельные, без инея Слипшиеся, с налётом льда
Страна происхождения США, Мексика, Канада Индонезия, Таиланд (без сертификатов)
Упаковка Указаны дата, партия, UPC Нет информации о происхождении
Тип Дикая выловленная Фермерская без контроля качества

Советы шаг за шагом: как выбрать замороженные креветки

  1. Сначала осмотрите упаковку. Ищите наличие инея или комков.

  2. Проверьте страну происхождения — отдавайте предпочтение США и Мексике.

  3. Сверьте штрихкод и срок годности.

  4. Выбирайте креветки среднего размера: они оптимальны по цене и качеству.

  5. Избегайте подозрительно дешёвых предложений — за низкой ценой часто скрывается низкий контроль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить креветки без информации о происхождении.
    Последствие: риск нарваться на продукт из небезопасного региона.
    Альтернатива: выбирать бренды с прозрачной маркировкой.

  • Ошибка: брать упаковку с инеем.
    Последствие: плохая текстура, возможное размножение бактерий.
    Альтернатива: покупать партии с ровной заморозкой.

  • Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
    Последствие: снижение качества, сомнительные условия хранения.
    Альтернатива: выбирать средний ценовой сегмент.

А что если?…

Что будет, если всё-таки съесть некачественные креветки? Чаще всего это приведёт к лёгкому пищевому расстройству: тошноте, дискомфорту, снижению аппетита. Но в случае радиоактивного загрязнения речь идёт о гораздо более серьёзных рисках. Именно поэтому так важно проверять свежесть и происхождение продукта.

Плюсы и минусы замороженных креветок

Плюсы Минусы
Долгий срок хранения Риск повторной заморозки
Удобство в приготовлении Потеря текстуры при нарушении условий
Широкий выбор видов и размеров Опасность покупки сомнительного продукта
Доступность в магазинах Разные стандарты качества в странах

FAQ

Как выбрать креветки в магазине?
Смотрите на упаковку, избегайте инея и всегда проверяйте страну происхождения.

Сколько стоят хорошие замороженные креветки?
Средняя цена колеблется от 700 до 1200 рублей за килограмм, в зависимости от размера и региона вылова.

Что лучше — свежие или замороженные креветки?
Свежие выигрывают по вкусу, но при правильной заморозке разница минимальна, а срок хранения у замороженных в разы больше.

Мифы и правда

  • Миф: замороженные креветки всегда хуже свежих.
    Правда: современные технологии шоковой заморозки сохраняют вкус и питательные вещества.

  • Миф: безопаснее покупать только большие креветки.
    Правда: размер не связан с безопасностью, главное — происхождение и условия хранения.

  • Миф: если креветки продаются в известной сети, они точно безопасны.
    Правда: даже крупные бренды иногда отзывают продукцию.

3 интересных факта о креветках

  1. В креветках содержится астаксантин — антиоксидант, отвечающий за их розовый цвет.

  2. В дикой природе креветки способны менять пол в течение жизни.

  3. Они считаются диетическим продуктом: всего 99 ккал на 100 г.

Исторический контекст

История массовой продажи замороженных креветок началась в середине XX века, когда технологии глубокой заморозки сделали морепродукты доступными далеко от побережья. Сначала продукт был редкостью и считался деликатесом, но уже к 1980-м годам креветки стали одним из самых популярных видов морепродуктов в США и Европе. Сегодня их экспорт достигает миллионов тонн, а производство активно развивается в Азии и Латинской Америке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт банановых капкейков с кремом из маскарпоне получается нежным сегодня в 0:18

Праздник без этих капкейков — пустышка: бананы, орехи и кремы всех цветов для детского восторга

Банановые капкейки с кремом из маскарпоне и орехами — нежный десерт для праздника или уютного чаепития. Узнайте секреты приготовления и украшения.

Читать полностью » Шеф-повар советует: яблочный сыр и мочёные яблоки вместо варенья сегодня в 0:17

Мочить, сушить, смешивать с луком: зачем яблоки превращают в чатни и "сыр"

Урожай яблок радует, но что делать с корзинами фруктов? Рассказываем необычные рецепты заготовок, которые удивят не меньше, чем варенье.

Читать полностью » Писатель и кулинар Роя Шариат рассказала, как добавить белок в пасту с помощью бобов и тофу вчера в 23:54

Макароны заработают как протеиновое блюдо: и вот как это сделать

Макароны можно легко превратить в белковое блюдо. Рассказываем, какие продукты добавить в соус или гарнир, чтобы паста стала сытнее и полезнее.

Читать полностью » Врач Жаровская: кефир может вызывать изжогу, лучше начинать день с воды вчера в 23:03

Стакан воды против кружки кефира: что запустит день правильно

Кефир часто называют идеальным утренним напитком. Но диетолог объяснила, почему не стоит заменять им чай или кофе сразу после пробуждения.

Читать полностью » Специалисты рассказали, какие продукты обманывают здоровым видом, но бедны клетчаткой вчера в 21:48

Думаете, что едите достаточно овощей? Возможно, это иллюзия

Многие "здоровые" продукты содержат меньше клетчатки, чем кажется. Разбираем 11 частых ловушек и показываем, чем и как их усилить без сложных схем.

Читать полностью » Диетолог назвал говяжий язык здоровой альтернативой колбасе вчера в 22:29

Утренний перекус, от которого бегут врачи: чем заменить колбасу без потери вкуса

Диетолог рассказал, чем можно заменить колбасу без вреда для здоровья. Оказалось, альтернатива не только полезнее, но и насыщает дольше.

Читать полностью » Эксперты FDA назвали виды тунца с минимальным и максимальным содержанием ртути вчера в 21:41

Вкусная рыба с нежеланным пассажиром: что нужно знать о тунце

Тунец богат омега-3, но в нём скрывается ртуть. Какой вид безопаснее, сколько можно есть и кому стоит особенно ограничить — рассказываем подробно.

Читать полностью » Диетолог: хлопья на ужин — простой и допустимый вариант питания вчера в 20:37

Завтрак на ужин: диетологи объяснили, когда это работает

Можно ли считать хлопья полноценным ужином или это вредная привычка? Диетологи разбирают плюсы, минусы и способы сделать тарелку хлопьев полезнее.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэлектрик объяснил, зачем аккумулятор закрывают пластиковым кожухом
Питомцы

Причины страха у собак и методы коррекции: рекомендации кинологов
Еда

Элизабет Барбон: запекание в духовке делает сосиски сочными и полезнее жареных
Технологии

Sony делает ставку на производительность: PS6 получит до 40 ГБ памяти
Еда

Бухарский плов с говядиной в казане становится пряным благодаря специям
УрФО

Учёные: яблоки уральской селекции лежат почти год
Садоводство

Расторопша пятнистая привлекает пчёл и бабочек и улучшает биоразнообразие сада
Красота и здоровье

Психиатр Руслан Исаев назвал метадоксин эффективным средством против похмелья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet