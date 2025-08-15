Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:37

Секреты идеального ризотто: что скрывают итальянские повара

Рецепт ризотто с морепродуктами по классическому итальянскому методу

Классическое ризотто с морепродуктами — не просто еда, а кулинарное искусство. В отличие от плова или каши, оно обладает нежной кремовой текстурой, которую легко повторить дома. Главное — правильные ингредиенты и техника приготовления.

Секреты идеального ризотто

  • Рис — только с высоким содержанием крахмала (например, арборио или карнароли). Пропаренный не подойдет.
  • Морепродукты — размораживайте их медленно, переложив из морозилки в холодильник.
  • Вино — белое сухое придаст блюду изысканный аромат.

Ингредиенты

  • Рис — 150 г
  • Креветки — 50 г
  • Морской коктейль — 50 г
  • Вода — 240 мл
  • Сливки 20% — 70 мл
  • Белое вино — 30 мл
  • Лук — 30 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сливочное масло — 20 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец, петрушка — по вкусу

Приготовление

Разморозьте, очистите креветки. Обжарьте 3-4 минуты на сильном огне. Пассеруйте на оливковом масле до прозрачности.

Обжарьте до прозрачности, влейте вино и дождитесь испарения. Вливайте жидкость порциями, помешивая, пока рис не станет аль-денте. Добавьте морепродукты, сливки и сливочное масло. Дайте настояться 2 минуты под крышкой.

Посыпьте свежей петрушкой — и наслаждайтесь.

