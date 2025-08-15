Секреты идеального ризотто: что скрывают итальянские повара

Классическое ризотто с морепродуктами — не просто еда, а кулинарное искусство. В отличие от плова или каши, оно обладает нежной кремовой текстурой, которую легко повторить дома. Главное — правильные ингредиенты и техника приготовления.

Секреты идеального ризотто

Рис — только с высоким содержанием крахмала (например, арборио или карнароли). Пропаренный не подойдет.

Морепродукты — размораживайте их медленно, переложив из морозилки в холодильник.

Вино — белое сухое придаст блюду изысканный аромат.

Ингредиенты

Рис — 150 г

Креветки — 50 г

Морской коктейль — 50 г

Вода — 240 мл

Сливки 20% — 70 мл

Белое вино — 30 мл

Лук — 30 г

Чеснок — 1 зубчик

Сливочное масло — 20 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец, петрушка — по вкусу

Приготовление

Разморозьте, очистите креветки. Обжарьте 3-4 минуты на сильном огне. Пассеруйте на оливковом масле до прозрачности.

Обжарьте до прозрачности, влейте вино и дождитесь испарения. Вливайте жидкость порциями, помешивая, пока рис не станет аль-денте. Добавьте морепродукты, сливки и сливочное масло. Дайте настояться 2 минуты под крышкой.

Посыпьте свежей петрушкой — и наслаждайтесь.