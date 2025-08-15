Секреты идеального ризотто: что скрывают итальянские повара
Классическое ризотто с морепродуктами — не просто еда, а кулинарное искусство. В отличие от плова или каши, оно обладает нежной кремовой текстурой, которую легко повторить дома. Главное — правильные ингредиенты и техника приготовления.
Секреты идеального ризотто
- Рис — только с высоким содержанием крахмала (например, арборио или карнароли). Пропаренный не подойдет.
- Морепродукты — размораживайте их медленно, переложив из морозилки в холодильник.
- Вино — белое сухое придаст блюду изысканный аромат.
Ингредиенты
- Рис — 150 г
- Креветки — 50 г
- Морской коктейль — 50 г
- Вода — 240 мл
- Сливки 20% — 70 мл
- Белое вино — 30 мл
- Лук — 30 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Сливочное масло — 20 г
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, перец, петрушка — по вкусу
Приготовление
Разморозьте, очистите креветки. Обжарьте 3-4 минуты на сильном огне. Пассеруйте на оливковом масле до прозрачности.
Обжарьте до прозрачности, влейте вино и дождитесь испарения. Вливайте жидкость порциями, помешивая, пока рис не станет аль-денте. Добавьте морепродукты, сливки и сливочное масло. Дайте настояться 2 минуты под крышкой.
Посыпьте свежей петрушкой — и наслаждайтесь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru