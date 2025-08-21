Спагетти за 15 минут — гости думают, что готовил повар с мишленовской звездой

Изысканный вкус может быть простым. Паста с морепродуктами — идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать себя или гостей за ужином. Такое блюдо готовится быстро, но при этом выглядит и звучит так, будто его подали в хорошем итальянском ресторане. Креветки, гребешки, лосось или даже скромная треска — всё это можно превратить в гастрономический шедевр.

Сегодня речь пойдёт об одном из самых популярных рецептов — спагетти с соусом из красных моллюсков от шеф-повара Джона. Это блюдо входит в число фаворитов среди тысяч гурманов и неизменно получает восторженные отзывы.

Быстро, просто и со вкусом

"Эти спагетти с соусом из красных моллюсков — один из моих любимых рецептов, и приготовление занимает всего около 15 минут", — заявил шеф-повар Джон.

По его словам, основная подготовка сводится к одному действию — измельчить чеснок. В остальном всё просто: соус подходит практически к любому виду пасты, но сам автор предпочитает тонкую "Ангельские волосы" или классические спагетти.

Что понадобится

2 ст. ложки оливкового масла

3 зубчика чеснока

2 ст. ложки каперсов

1 ст. ложка пасты из анчоусов

1 ч. ложка хлопьев красного перца

1 банка (24 унции) томатного соуса для пасты

1/4 стакана воды

1 стакан качественного белого вина

2 банки измельчённых моллюсков (по 6,5 унции каждая), сок сохранить

соль и чёрный перец по вкусу

1 фунт сухих спагетти

1/4 стакана пармезана

свежий базилик или петрушка

Как приготовить

В холодную сковороду налейте масло, добавьте чеснок, каперсы, анчоусы и хлопья перца. Готовьте на среднем огне около 5 минут, следя, чтобы чеснок не подгорел.

Влейте томатный соус, добавьте воду, белое вино и сок от моллюсков. Варите 7-9 минут, пока соус слегка не загустеет.

Отдельно сварите спагетти до состояния аль денте, чуть раньше, чем указано на упаковке.

Соедините пасту с моллюсками и соусом, оставьте под крышкой на 3 минуты, чтобы спагетти впитали вкус.

Перед подачей посыпьте пармезаном и свежей зеленью.

Итальянская классика на вашем столе

Блюдо не требует сложных техник, но при этом сохраняет тот самый ресторанный шарм. Возможно, именно в этом и заключается секрет популярности: простые ингредиенты превращаются в насыщенный и гармоничный вкус. И хотя рецепт шефа Джона можно повторить дома всего за 15 минут, результат выглядит так, будто на приготовление ушёл целый вечер.