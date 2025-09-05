Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:59

Салат из морепродуктов, который не кажется морским — неожиданный вкус и текстура

Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком

Вы когда-нибудь пробовали салат, в котором сочетаются нежные морепродукты и ароматные грибы? Этот салат с кальмарами и грибами — именно такой! Он станет настоящей находкой для тех, кто ценит необычные и насыщенные вкусы.

Ингредиенты

  • Кальмары — 400 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Душистый перец (горошины) — 4 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль — 0,25 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Петрушка — 2 веточки (7 г)
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Как приготовить салат с кальмарами и грибами

Для начала подготовьте все продукты. Кальмары можно заменить или дополнить другими морепродуктами — например, мидиями или креветками. Подсушите грецкие орехи на сухой сковороде, затем мелко порубите их ножом.

Очистите кальмары от пленок и внутренностей. Отварите их в подсоленной воде с лавровым листом и горошинами душистого перца не более 3 минут — иначе мясо станет жестким. После варки охладите и нарежьте тонкой соломкой.

Лук нарежьте тонкими полукольцами. Если вы не любите лук, можно его не добавлять. Сыр натрите на мелкой терке. При желании сыр можно заменить на другой по вкусу.

Шампиньоны хорошо промойте и обсушите. Крупные нарежьте пластинками, мелкие — на четвертинки. Обжарьте грибы на сухой сковороде 3-5 минут до золотистой корочки, затем добавьте растительное масло, лук и немного соли. Обжаривайте все вместе еще около 5 минут. После этого остудите грибы с луком.

Приготовление заправки и сборка салата

В миске смешайте майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и мелко порубленную петрушку. По желанию майонез можно смешать с равным количеством сметаны — так заправка будет мягче и нежнее.

В большой салатнице соедините кальмары, обжаренные грибы с луком, тертый сыр и половину орехов. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы салат пропитался.

Выложите салат горкой на тарелку, посыпьте сверху оставшимися орехами и украсьте свежей зеленью.

Полезные советы

  • Чтобы кальмары были нежными, не переваривайте их — 3 минуты варки достаточно.
  • Грибы можно заменить на любые другие, но лесные лучше предварительно отварить.
  • Готовьте салаты только из охлаждённых продуктов — это продлит их свежесть.

