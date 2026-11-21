Государства Юго-Восточной Азии определили приоритеты по усилению контроля за законностью промысла и прослеживаемостью морепродуктов. Ключевыми инструментами борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом станут цифровизация учета судов и электронная сертификация уловов.

Инструменты контроля и мониторинга

В Джакарте состоялось 19-е заседание координационного комитета Регионального плана действий по развитию ответственного рыболовства (RPOA-IUU). В инициативе участвуют 11 стран: Индонезия, Бруней, Камбоджа, Австралия, Малайзия, Папуа — Новая Гвинея, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Восточный Тимор и Вьетнам.

Представители Центра развития рыболовства Юго-Восточной Азии (SEAFDEC) акцентировали внимание на технических аспектах надзора. Для повышения прозрачности происхождения продукции предлагается развивать Региональный реестр рыболовных судов (RFVR) и внедрять электронную систему документирования уловов АСЕАН (eACDS). Эти меры направлены на то, чтобы исключить попадание в легальный оборот продукции, добытой с нарушением правил.

Практические меры на промысле и в портах

Помимо цифровых реестров, работа сосредоточена на физическом контроле операций. В приоритете остаются:

совершенствование портового контроля;

подготовка квалифицированных наблюдателей на промысле;

развитие систем прослеживаемости рыбы и морепродуктов.

Отдельное внимание уделяется расчету экономических потерь, которые несет регион из-за ННН-промысла. Это позволит более точно оценивать эффективность принимаемых мер.

Перспективы до 2031 года

Участники обсудили выполнение текущего плана до 2026 года и наметили стратегию на период 2027–2031 гг. Основной вектор смещается в сторону укрепления государственного управления рыбным хозяйством и расширения технических возможностей национальных ведомств по надзору за рыболовным флотом в своих экономических зонах.