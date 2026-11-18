Отрасль сталкивается с комплексом новых угроз: от киберпреступности и системных нарушений трудового права до технических сбоев в навигации и геополитической нестабильности. Сводка последних событий подчеркивает уязвимость экипажей как в море, так и на берегу.

Одной из наиболее тревожных новостей стала возможная утечка персональных данных более 50 тысяч филиппинских моряков. По сообщению группы по кибербезопасности Deep Web Konek, база данных с личной информацией моряков была обнаружена на одном из теневых форумов. На данный момент подлинность слитых данных не подтверждена, однако эксперты предупреждают о высоких рисках кражи личности и использовании этой информации в мошеннических схемах при рекрутинге.

Параллельно с цифровыми угрозами остаются актуальными проблемы базовых прав трудовых ресурсов. Согласно отчету Global Seafarer Health and Rights Blue Book 2026, нарушения режима труда и отдыха стали массовым явлением. В ходе опроса 4 445 моряков 35,1% респондентов сообщили о несоблюдении установленных норм рабочего времени в своем последнем рейсе. Примечательно, что 31% из них не получили компенсационного отдыха, несмотря на официальные заявления судоходных компаний о соблюдении всех регламентов.

В ответ на рост числа атак на торговый флот в Черном море и регионах Ближнего Востока премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил запустить международную Инициативу по безопасности моряков (Seafarers' Safety Initiative). Проект направлен на укрепление взаимодействия между странами в вопросах подготовки кадров и координации действий при чрезвычайных ситуациях.

Технический вызов безопасности зафиксирован в Ормузском проливе. В ходе парламентских слушаний в Великобритании было заявлено, что в июне иранские системы подавления сигналов (jamming) ежедневно затрагивали до 970 судов. Масштабные помехи в работе спутниковой навигации заставляют британские морские власти призывать экипажи вернуться к традиционным методам мореходства. Специалисты рекомендуют восстановить навыки определения местоположения по радару, счисления пути и использования астронавигации, чтобы снизить критическую зависимость флота от GPS.