Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
птица - схема
птица - схема
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:10

Неожиданный маневр: зачем морские птицы поднимаются в воздух каждые 5 минут

Учёные: буревестники сбрасывают вес перед полётом через дефекацию для экономии энергии

Вы когда-нибудь задумывались, как морские птицы справляют нужду? Оказалось, что пестролицые буревестники, наблюдения за которыми проводили японские ученые, делают это преимущественно в воздухе. Исследователи пришли к выводу, что такая привычка помогает им легче маневрировать, особенно когда они возвращаются с добычей.

Уникальные наблюдения

С 2021 по 2023 год ученые из Токийского университета проводили полевые исследования на острове Фунакоси Осима, где гнездились буревестники. В это время они отобрали и пометили 15 птиц, установив на них видеорегистраторы. Результаты оказались впечатляющими: буревестники испражнялись каждые 4-10 минут в течение светового дня. За 36 часов наблюдений птицы "облегчались" на лету 194 раза и лишь один раз на поверхности воды.

Исследования показывают, что экскреция морских обитателей играет важную роль в экосистемах. Например, фекалии китов служат удобрением для фитопланктона, который, в свою очередь, обеспечивает пищей миллиарды рыб. Однако за птицами наблюдать сложнее, что затрудняет оценку их вклада в окружающую среду.

Как это связано с полетом?

По словам ученых, привычка испражняться в полете позволяет буревестникам оставаться чистыми и экономить силы при взлете. Дефекация во время полета также облегчает их движение, особенно когда они возвращаются в гнездо с пищей. Исследования показали, что масса выделяемых фекалий составляет около 30 граммов в час, что составляет около 5% от массы тела взрослой особи.

Теперь ученые планируют использовать дополнительные технологии, такие как датчики температуры и навигаторы, чтобы лучше понять, как частота выделений связана с поведением птиц. Эти исследования помогут установить роль буревестников в морских экосистемах и оценить их помет как источник питательных веществ, а также возможный источник инфекций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разработан нейроинтерфейс для восстановления речи с точностью 90%: новое слово в реабилитации сегодня в 11:10

Потерявшие речь могут говорить: ученые раскрыли секрет системы с фантастической точностью — как это работает

Ученые создали нейроинтерфейс, который с точностью 90% преобразует мозговые сигналы в речь. Система с ИИ поможет парализованным пациентам после инсульта общаться через аватара с мимикой.

Читать полностью » Инновационный анализ крови предсказывает риск лейкемии и темпы старения организма сегодня в 10:10

Анализ крови раскрыл главный секрет старения: ученые в шоке от гендерных различий

Израильские ученые разработали новый анализ крови, предсказывающий риск лейкемии и раскрывающий темпы старения организма, используя стволовые клетки.

Читать полностью » Ученые расшифровали лингвистические следы древних пыток в азиатских диалектах сегодня в 9:09

40 способов боли, 9 из которых шокируют: как историки расшифровали забытые методы наказания

Ученые РАН расшифровали 9 методов пыток XVIII–XX веков, сохранившихся в диалектах Тувы и Монголии. Исследование раскрывает связь терминологии с практиками китайской администрации и культурными особенностями региона.

Читать полностью » Меч из Вислы ошеломил ученых: история XIII века всплыла на поверхность сегодня в 8:09

Загадка Вислы: меч из глубины веков найден рыбаком – что расскажет древнее оружие

В польской реке Висла найден меч XIII века. Археологи считают, что находка раскроет тайны средневековой истории Польши. Сейчас меч изучают эксперты.

Читать полностью » Уникальная мраморная колонна V века до н.э. найдена в Испании — связь с Малой Азией сегодня в 7:09

Мраморный мост между континентами: как находка в Касас-дель-Туруньуэло изменила карту античной торговли

Уникальная мраморная колонна из Малой Азии найдена в Испании: археологи раскрыли тайны древней тартесской цивилизации. Новые открытия в Касас-дель-Туруньуэло — гидросооружения, греческие артефакты и следы религиозных ритуалов.

Читать полностью » Коралловые рифы под угрозой: 50% уже исчезло — как глобальное потепление разрушает океаны сегодня в 6:24

Подводные врата Апокалипсиса: секрет, который спрятан в исчезающих рифах — учёные бьют тревогу

50% коралловых рифов уже уничтожено: как глобальное потепление и загрязнение океанов губят ключевые экосистемы. Учёные раскрыли методы спасения через морские заповедники и лабораторное восстановление.

Читать полностью » Метод аргоновой датировки раскрыл опасную связь таяния ледников и пробуждения вулканов сегодня в 5:24

Ледники тают — вулканы просыпаются: как климат запускает цепную реакцию, о которой молчит наука

Учёные выяснили: таяние ледников из-за глобального потепления снижает давление на земную кору, пробуждая спящие вулканы. Исследование 6 чилийских гигантов, включая Мочо-Чошуэнко, показало, что аналогичные риски ждут Антарктиду, Йеллоустоун и Россию.

Читать полностью » Фотограф заснял редкий самолёт ВВС США NT-43A RATT55 над базой Грум-Лейк в Неваде сегодня в 4:28

Самолет ВВС США NT-43A RATT55 показался над Невадой: такого зрелища не ожидал никто

Редкое наблюдение подтвердило активность секретного NT-43A RATT55, который остаётся ключевой платформой ВВС США для испытаний технологий малозаметности.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Биологи напомнили: сенокосцы не пауки и не имеют ядовитых желез
Еда

Неправильная варка делает пюре водянистым — главные ошибки приготовления
Садоводство

Забудьте про навоз: компост – лучшее удобрение для вашего огорода – инструкция и советы
Наука и технологии

Астрономы обнаружили связь между черными дырами и массивными галактиками
Спорт и фитнес

Тренер Люк Мильтон показал комплекс упражнений для кора на 10 минут
Красота и здоровье

Зелёный чай снижает воспаление и замедляет старение кожи
Авто и мото

В Крыму открыли новую трассу в обход Симферополя к Южному берегу
Садоводство

Эти ароматные травы можно выращивать на балконе круглый год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru