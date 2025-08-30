Неожиданный маневр: зачем морские птицы поднимаются в воздух каждые 5 минут

Вы когда-нибудь задумывались, как морские птицы справляют нужду? Оказалось, что пестролицые буревестники, наблюдения за которыми проводили японские ученые, делают это преимущественно в воздухе. Исследователи пришли к выводу, что такая привычка помогает им легче маневрировать, особенно когда они возвращаются с добычей.

Уникальные наблюдения

С 2021 по 2023 год ученые из Токийского университета проводили полевые исследования на острове Фунакоси Осима, где гнездились буревестники. В это время они отобрали и пометили 15 птиц, установив на них видеорегистраторы. Результаты оказались впечатляющими: буревестники испражнялись каждые 4-10 минут в течение светового дня. За 36 часов наблюдений птицы "облегчались" на лету 194 раза и лишь один раз на поверхности воды.

Исследования показывают, что экскреция морских обитателей играет важную роль в экосистемах. Например, фекалии китов служат удобрением для фитопланктона, который, в свою очередь, обеспечивает пищей миллиарды рыб. Однако за птицами наблюдать сложнее, что затрудняет оценку их вклада в окружающую среду.

Как это связано с полетом?

По словам ученых, привычка испражняться в полете позволяет буревестникам оставаться чистыми и экономить силы при взлете. Дефекация во время полета также облегчает их движение, особенно когда они возвращаются в гнездо с пищей. Исследования показали, что масса выделяемых фекалий составляет около 30 граммов в час, что составляет около 5% от массы тела взрослой особи.

Теперь ученые планируют использовать дополнительные технологии, такие как датчики температуры и навигаторы, чтобы лучше понять, как частота выделений связана с поведением птиц. Эти исследования помогут установить роль буревестников в морских экосистемах и оценить их помет как источник питательных веществ, а также возможный источник инфекций.