Катастрофа отменяется? Ученые опровергли самый страшный прогноз о климате

В последние годы новости о климате нашей планеты, от лесных пожаров и мощных ураганов до разрушительных наводнений и изнуряющей жары, редко были позитивными. Однако недавно проведенное исследование под руководством специалистов из Дартмута обнадеживает: один из самых тревожных сценариев относительно повышения уровня мирового океана вследствие таяния полярных ледяных щитов маловероятен.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что ускоряющаяся потеря льда в Гренландии и Антарктиде остается значительной угрозой.

Исследование ставит под сомнение тревожный прогноз, представленный в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН, который оценивает последние исследования и прогнозирует долгосрочные и краткосрочные последствия климатических изменений.

В шестом оценочном докладе МГЭИК, опубликованном в прошлом году, говорится о возможном сценарии, при котором разрушение ледяных щитов Антарктиды может вдвое увеличить вклад континента в повышение уровня мирового океана к 2100 году и втрое — к 2300 году.

Хотя МГЭИК обозначила этот прогноз как "маловероятный", возможный подъем уровня океана на 15 метров сделал его заметным в отчете. При таком подъеме значительные части Флориды будут затоплены, и прибрежные города окажутся под водой.

Этот прогноз основан на новом гипотетическом механизме, известном как неустойчивость морского ледяного утеса (MICI). Он предполагает, что если шельфовый ледник обрушится, то ледяные скалы, образующие край ледяного покрова, могут разрушиться под собственным весом, вызывая быструю потерю льда. Однако этот механизм был протестирован только на одной модели с низким разрешением.

Исследователи из Дартмута протестировали MICI на трех моделях с высоким разрешением, которые точнее отражают сложные процессы в ледяных щитах. Они изучили отступление ледника Туэйтса в Антарктиде, известного как "ледник Судного дня".

Модели показали, что даже этот ледник вряд ли рухнет так быстро в XXI веке, как предполагает MICI.

Профессор наук о Земле из Дартмута Матье Морлигем отметил, что результаты исследования указывают на неточность физических принципов, заложенных в экстремальный прогноз, что может повлиять на реальные решения.

Он подчеркнул, что такие модели с высокими оценками часто влияют на принятие решений по строительству защитных сооружений или переселению людей.

"Эти прогнозы реально влияют на жизни людей, поэтому важно, чтобы они были точными", — сказал Морлигем.

Тем не менее, ученые не оспаривают устоявшиеся прогнозы повышения уровня мирового океана. Они лишь ставят под сомнение экстремальные сценарии, основанные на механизме MICI, который до сих пор плохо изучен. Другие известные механизмы, такие как нестабильность морского ледяного щита (MISI), продолжат оказывать влияние на потерю льда и повышение уровня океана в ближайшие десятилетия.

Фото: commons. wikimedia.org/Michelle Maria (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).