В Белом море экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" Северного флота провели учения по охране и обороне каравана судов. Основные задачи включали оборону от атак воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

Были успешно применены зенитные ракетные комплексы и артиллерийские установки для отражения нападений и уничтожения имитированных целей, сообщает ТАСС.

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