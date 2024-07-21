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ТАСС: В Белом море противолодочные корабли Северного флота провели тактические учения
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ТАСС: В Белом море противолодочные корабли Северного флота провели тактические учения

В Белом море экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" Северного флота провели учения по охране и обороне каравана судов. Основные задачи включали оборону от атак воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

Были успешно применены зенитные ракетные комплексы и артиллерийские установки для отражения нападений и уничтожения имитированных целей, сообщает ТАСС.

Фото: web.archive.org/Alena Pasheva (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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