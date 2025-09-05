Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:07

Три факта, которые перевернут ваше представление о морях и океанах

Как формировались моря и океаны: история мировой водной системы

Большинство людей привычно употребляют слова "море" и "океан" как синонимы. Однако с научной точки зрения это не совсем корректно. Пример Каспийского моря показывает, что за названием часто скрывается иной смысл: фактически этот водоём является крупнейшим озером планеты. Чёткой границы между понятием "море" и "океан" нет, но географы выделяют несколько характерных признаков, которые помогают отличить их друг от друга.

Толщина земной коры и глубина

Под океанами земная кора заметно тоньше, чем под морями. Именно поэтому океаны в среднем достигают глубины около четырёх километров, тогда как моря в большинстве случаев значительно мельче. Хотя бывают исключения, общее правило остаётся верным.

Размеры и масштабы

Океаны покрывают примерно 70% поверхности Земли и представляют собой огромные водные пространства, разделяющие материки. Моря, напротив, — это более локальные акватории, часто ограниченные берегами или островами. Как правило, они соединяются с океанами через проливы.

Собственные котловины

Каждое море располагается в собственной котловине и имеет особенности рельефа дна. Если водоём полностью изолирован от океана, как Каспий, его корректнее называть озером. Даже если размеры сопоставимы с морскими, связь с океаном остаётся главным критерием.

Разнообразие экосистем

Моря зачастую богаче живыми организмами, чем открытые участки океана. Это связано с тем, что в них впадают реки, приносящие питательные вещества, а близость к берегам создаёт благоприятные условия для флоры и фауны. В океанах же, особенно в открытых районах, биологическое разнообразие часто ниже.

Отличия природных условий

Гидрологический режим у морей и океанов различается. Моря подвержены быстрым изменениям: колебания солёности и температуры там выражены сильнее. Ограниченный водообмен с океаном способствует накоплению загрязнений, что делает их уязвимыми экосистемами.

Уровень солёности

В замкнутых морях вода может быть значительно солонее, чем в океанах. Например, в Красном море из-за сильного испарения и слабого притока пресной воды концентрация соли выше, чем в среднем по Мировому океану. Но есть и моря с показателями, близкими к океаническим, как Саргассово.

Условность понятий

Несмотря на эти различия, граница между морем и океаном остаётся условной. Филиппинское или Саргассово моря фактически обладают океаническими характеристиками, тогда как Каспийское море — это замкнутое озеро.

Немного истории

По мнению учёных, около 60 миллионов лет назад на Земле существовал единый мировой океан. Со временем тектонические процессы разделили его на отдельные бассейны и моря, сформировав современную карту водных пространств планеты.

Три интересных факта

  1. Самым глубоким морем в мире считается Филиппинское, его максимальная глубина превышает 10 000 метров.
  2. Самый маленький океан — Северный Ледовитый: он занимает около 4% всей площади мирового океана.
  3. Средняя солёность Мирового океана составляет примерно 35 граммов соли на литр воды, но в разных морях этот показатель может отличаться в разы.

