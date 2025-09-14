Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:12

Тридцать лет назад предсказали рост океана — и всё сбылось до миллиметра

Спутники NASA показали ускорение подъёма уровня моря с начала 1990-х годов

Тридцать лет назад климатические модели выглядели куда более примитивными, чем современные. Однако недавнее исследование показало: даже тогда учёные сумели предсказать повышение уровня мирового океана с поразительной точностью. Сравнив прогнозы 1990-х годов со спутниковыми наблюдениями, исследователи Тулейнского университета пришли к выводу, что расчёты оказались удивительно близки к реальности.

Недооценённая угроза ледяных щитов

Вместе с тем работа подчёркивает и слабые места старых прогнозов. В 1990-е годы учёные недооценивали роль таяния ледяных щитов, особенно в Антарктиде. Лишь позже стало очевидно, что не только атмосфера, но и тёплые океанские воды способны разрушать шельфовые ледники снизу, ускоряя потерю льда. Этот процесс добавил более двух сантиметров к росту уровня моря — результат, который невозможно было предусмотреть в то время.

Роль спутников и глобального мониторинга

С начала 1990-х годов специальные спутники фиксируют высоту поверхности океана с помощью радиолокации. Это обеспечило учёных однородными и глобальными данными, в отличие от ограниченных мареографов на побережьях.

Спутниковый мониторинг выявил: уровень моря растёт в среднем на 3 мм в год, причём в последние годы темпы ускоряются. Теперь эти данные помогают отслеживать не только глобальные, но и региональные колебания, что крайне важно для планирования защиты прибрежных территорий.

Ледовые шапки: главный резервуар

Гренландия и Антарктида содержат в себе колоссальные объёмы пресной воды в замёрзшем виде. При таянии этот ресурс напрямую попадает в океан, усиливая рост уровня. Сегодняшние спутники способны фиксировать даже скорость движения ледников и толщину их массы. Это даёт исследователям возможность точнее прогнозировать последствия глобального потепления.

Взгляд в будущее

Несмотря на успехи науки, остаётся высокая степень неопределённости. Учёные не исключают редкого, но крайне опасного сценария — частичного обрушения Антарктического ледяного щита к концу века. Для низинных прибрежных регионов, включая Луизиану, это обернётся катастрофическими последствиями.

Поэтому международные программы НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований играют ключевую роль: именно непрерывный мониторинг позволяет корректировать прогнозы и разрабатывать адаптационные стратегии для разных частей света.

