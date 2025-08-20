Морской отдых под угрозой: эти болезни – сигнал держаться от воды подальше

Эвелина Овнанян, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы, рассказала о состояниях, при которых купание в море может быть не только не полезным, но и вредным для здоровья. Важно знать эти противопоказания, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить хорошее самочувствие.

Одним из основных противопоказаний являются дерматит и различные виды аллергии. Морская вода, содержащая соли и другие вещества, может усугубить раздражение кожи, усилить зуд и воспаление. Людям с кожными заболеваниями стоит особенно тщательно оберегаться от контакта с морской водой, чтобы не спровоцировать обострение.

Открытые раны и свежие шрамы: риск инфицирования

Наличие открытых ран, порезов или свежих шрамов также является поводом для отказа от купания в море. Морская вода может содержать различные бактерии и микроорганизмы, которые способны проникнуть в рану и вызвать инфекцию. Это может привести к воспалению, нагноению и замедлить процесс заживления.

После косметических процедур, таких как пилинг, кожа становится более чувствительной к внешним воздействиям. Морская вода, солнечные лучи и другие факторы могут вызвать раздражение, покраснение и даже пигментацию. Врач рекомендует воздержаться от купания после подобных процедур, чтобы дать коже время на восстановление и избежать нежелательных последствий.

Помимо вышеперечисленных противопоказаний, стоит учитывать и другие факторы. Например, людям с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые или эндокринные патологии, следует проконсультироваться с врачом перед купанием в море. Важно оценивать свое состояние и учитывать индивидуальные особенности организма.

Три интересных факта о морской воде: