Александр Александров Опубликована сегодня в 14:28

Как освободить место: 8 способов сделать пространство функциональным и стильным

10 идей для хранения вещей в квартире: как максимально использовать пространство

Многим из нас знакома проблема нехватки места в доме. Когда вещей много, а площади не хватает, кажется, что места для хранения нет. Однако, с правильным подходом можно сделать каждое пространство максимально функциональным. Некоторые простые изменения и добавление небольших аксессуаров помогут освободить много места, улучшить организацию и превратить ваше жилище в уютное и удобное пространство.

1. Дополнительные перекладины — простое решение для шкафа

Один из самых простых способов улучшить функциональность шкафа — это добавить ещё одну перекладину для одежды. Это особенно важно, если в шкафу нет полок, и всё хранится на одной штанге.

Как сделать:

• Разделите шкаф пополам, повесив сверху перекладину для футболок, рубашек, свитеров и блузок, а внизу разместите брюки и джинсы.
• Такое разделение позволяет легко найти нужную одежду и не перегружает шкаф.

2. Полки и ящики для хранения

Если вам жизненно необходимы полки, то после установки дополнительной перекладины, можно разделить пространство на два уровня. Это позволит вам использовать его по максимуму.

Как сделать:

• Купите выдвижные ящики, коробки или корзины для мелких вещей, таких как бельё, аксессуары или косметика.
• Эти элементы помогут упорядочить пространство, а сам шкаф не будет выглядеть загроможденным.

3. Корзины — эстетика и функциональность

Корзины — это не только практичное, но и эстетичное решение для хранения. Они хорошо смотрятся и легко вписываются в любой интерьер.

Как использовать:

• Расставьте корзины для хранения всего, от чайных пакетиков до обуви.
• Они помогут поддерживать порядок и при этом не перегрузят интерьер.

4. Используем пространство под потолком на кухне

На кухне часто возникает проблема с нехваткой места для мелких вещей. Однако существует решение: потолок и пространство верхних полок могут стать дополнительным местом для хранения.

Как использовать:

• Разместите кухонные текстильные предметы или посуду на полках под потолком.
• Подберите растения, которые не боятся изменений температуры и условий на кухне, и поставьте их в высокие полки.

5. Использование рукояток для посуды

Не стоит недооценивать возможности рукояток посуды. Они могут стать отличным способом для хранения сковородок, кастрюль и других кухонных принадлежностей.

Как использовать:

• Повесьте ковши, сковородки и кастрюли на крючках над разделочным столом.
• Это не только освободит пространство на полках, но и улучшит удобство при приготовлении пищи.

6. Расставьте приоритеты в хранении

Как бы это ни звучало банально, но при организации хранения на кухне очень важно расставить приоритеты. Сортировка предметов по частоте использования поможет сделать пространство более функциональным.

Как использовать:

Полки для тарелок должны быть более просторными, чтобы разместить больше предметов.
• Для кружек и чашек стоит оставить полки с меньшим расстоянием между ними.

7. Двери — новые стены

Двери — это не только для того, чтобы закрывать шкафы. Они могут стать отличным местом для хранения.

Как использовать:

• Разместите крючки для одежды или органайзеры на внутренней стороне дверей.
• Используйте такие органайзеры для обуви, косметики, а также для игрушек и носков.

8. Хранение под кроватью

Не бойтесь использовать пространство под кроватью для хранения. Это место часто остаётся пустым, но оно может вместить много нужных вещей.

Как использовать:

• Организуйте пространство под кроватью с помощью коробок или плетёных корзин.
• Это отличное место для хранения сезонной одежды или постельного белья.

Советы шаг за шагом

  1. Оцените доступное пространство и определите, что необходимо хранить.
  2. Установите дополнительные полки и перекладины для эффективного использования пространства.
  3. Выберите подходящие органайзеры и контейнеры для мелких вещей.
  4. Используйте двери и пространство под кроватью для хранения.
  5. Разместите наиболее часто используемые вещи в наиболее доступных местах.

Применив все эти простые, но эффективные методы, вы сможете не только освободить место в доме, но и существенно улучшить его организацию.

