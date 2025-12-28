Сдерживание ушло из текста: почему стратегия США выглядит нетипично для Вашингтона

Новая Стратегия национальной безопасности США стала заметным событием в международной повестке и вызвала активное обсуждение в экспертном и дипломатическом сообществе. Документ впервые за долгое время содержит формулировки, которые можно трактовать как отход от привычных подходов Вашингтона в сфере безопасности и союзнической политики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Сомнения в расширении НАТО

Глава российского МИД обратил внимание на то, что в новой стратегии отсутствуют прямые призывы к системному сдерживанию России. По его словам, это уже само по себе является значимым сигналом, отличающим документ от предыдущих аналогичных стратегий.

"Применительно к России упоминания заслуживает отсутствие в стратегии открытых призывов к системному сдерживанию нашей страны. Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО", — отметил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что подобные формулировки можно расценивать как осторожную попытку пересмотра прежних установок США в отношении роли и будущего Североатлантического альянса.

Возможный пересмотр роли США в мире

По словам Лаврова, новая редакция стратегии уже стала предметом детального анализа, что неудивительно с учетом ее содержания. Он отметил, что центральные положения документа требуют подтверждения конкретными действиями, однако в целом выглядят нетрадиционно для американской внешнеполитической доктрины.

Министр добавил, что эксперты допускают переосмысление Вашингтоном своей роли на международной арене. В частности, обращает на себя внимание пересмотр акцента на глобалистской концепции так называемого "миропорядка, основанного на правилах", которая долгие годы являлась ключевым элементом американской внешней политики.

Оценки ситуации в Европе

Стратегия национальной безопасности США была опубликована 5 декабря. В документе, помимо прочего, высказываются опасения относительно будущего Европы. В нем говорится, что из-за политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур европейский континент может оказаться на пороге утраты своей цивилизационной идентичности и через два десятилетия стать неузнаваемым.

В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран в будущем сможет сохранить достаточный экономический и военный потенциал, необходимый для того, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона. Эти оценки, по мнению аналитиков, также указывают на возможный пересмотр традиционной системы трансатлантических отношений.