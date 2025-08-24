Почему чих лучше не сдерживать: объяснение, которое может спасти жизнь
Обычная привычка — зажать нос и сдержать чих — может обернуться катастрофой. Об этом предупредил невролог Байбинг Чен из Мичиганского университета. Его слова приводит издание NSC Total.
Давление выше, чем в шинах
По словам Чена, во время чихания в организме возникает давление, которое превосходит то, что содержится в автомобильных шинах. Если попытаться остановить этот процесс, сосуды в головном мозге могут не выдержать и разорваться.
Возможные последствия
Среди наиболее опасных последствий врач назвал:
- инсульт;
- субарахноидальное кровоизлияние;
- внутримозговое кровотечение.
Все эти состояния требуют экстренной медицинской помощи.
Кто в зоне риска?
Особенно внимательно к предупреждению должны отнестись люди с диагностированными аневризмами или повышенной ломкостью сосудов. Именно у них риск получить тяжелые осложнения от "сдержанного чиха" значительно выше.
