Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:44

Сделку заверили, деньги ушли, ответственность ищут: история с квартирой получила продолжение

Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов после дела Долиной — Сергей Степашин

Скандальная история с квартирой Ларисы Долиной вновь поставила вопрос о роли нотариусов в сделках с недвижимостью и их ответственности за возможные мошеннические схемы. Председатель Ассоциации юристов России заявил, что без изменения законодательства подобные ситуации могут повторяться. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива об ужесточении ответственности нотариусов

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов, чтобы предотвратить мошенничество при оформлении сделок с недвижимостью. По его словам, добросовестные покупатели не должны нести потери из-за преступных схем или недобросовестных действий участников сделки.

"Добросовестный приобретатель страдать не должен. Люди деньги заплатили — за что они должны страдать? Страдать должны мошенники и нотариус, если он знал, что сделка незаконная", — заявил председатель АЮР.

Он сообщил, что в ближайшее время в законодательство планируется внести поправки, усиливающие ответственность нотариусов за сделки, которые они удостоверяют.

Предложение изменить порядок расчетов по сделкам

Кроме того, Степашин предложил продлить срок между оформлением крупных сделок с недвижимостью и фактической выплатой денежных средств. По его мнению, это позволит более тщательно проверить обстоятельства заключения договора.

Речь идет о дополнительном временном "буфере", в течение которого возможна проверка сделки, в том числе с участием правоохранительных органов. Такая мера, по оценке юристов, могла бы снизить риски для всех сторон и дать возможность вовремя выявлять мошеннические действия.

Решение Верховного суда по делу Долиной

16 декабря Верховный суд РФ завершил рассмотрение дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы. Суд отменил решения нижестоящих инстанций, которые ранее признавали сделку недействительной, и оставил право собственности за покупательницей — Лурье.

Согласно решению Верховного суда, Долина проживает в квартире незаконно и обязана ее покинуть. 25 декабря Мосгорсуд обязал певицу выселиться из жилья в Хамовниках.

Как развивалась история сделки

В августе 2024 года стало известно, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые, по имеющимся данным, действовали с территории Украины. После этого она продала квартиру. Позднее Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили это решение.

Однако последней инстанцией стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница Лурье. Именно он поставил окончательную точку в споре, пересмотрев выводы нижестоящих судов.

