© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:37

В царских курганах Тувы спрятан секрет, который искали века: археологи в шоке

В Туве найдены уникальные предметы IX века до н.э., определившие развитие скифского искусства

В "Долине царей" Тывы археологи сделали находку, которая помогает заглянуть в самую раннюю историю скифо-сибирского звериного стиля - одной из самых узнаваемых художественных традиций евразийских степей. В кургане Туннуг-1, датируемом концом IX века до н. э., исследователи обнаружили уникальные артефакты, среди которых особенно выделяется миниатюрное кольцо с фигуркой барана. Эти предметы стали одними из древнейших примеров "звериного стиля", когда природа и миф соединялись в искусстве кочевников.

Начало скифской эпохи

В первом тысячелетии до н. э. обширные степи от Дуная до Алтая объединились культурно и художественно — здесь сформировался скифо-сибирский мир, известный своим "звериным стилем". Вещи этого мира — фигурки животных, украшения и элементы конской сбруи — отличает динамика, экспрессия и символизм. Именно в Туве, как показывают последние находки, вероятно, и зародились первые образы этого искусства.

"Туннуг-1 даёт ключ к пониманию ранней эволюции звериного стиля и его географического истока", — отмечает археолог Тимур Садыков из Института истории материальной культуры РАН.

Курган Туннуг-1 — "скифское Помпеи”

Туннуг-1 расположен в знаменитой Долине царей - районе, где сосредоточены грандиозные курганы скифской знати. Памятник был сооружён в последней трети IX века до н. э. (около 833-800 гг. до н. э.) - то есть за несколько поколений до классических скифов Геродота.

Раскопки ведутся с 2017 года, и уже дали массу открытий: жертвоприношения лошадей, сложные деревянные конструкции, артефакты из бронзы, кости и золота. Основное "царское" погребение ещё не вскрыто, но периферийные находки уже свидетельствуют о высоком статусе и раннем развитии погребального обряда.

"Мы находим элементы, которые позже станут каноном скифской культуры, но здесь они представлены в своём самом раннем и чистом виде", — добавил соавтор исследования Джино Каспари (Институт геоантропологии Общества Макса Планка).

Звериный стиль в миниатюре

Среди найденных предметов — изображения четырёх типов животных: баранов, кошек, хищных птиц и змей. Все они выполнены с удивительной точностью и вниманием к деталям.

  • Фигурка барана на кольце - один из самых выразительных артефактов. Миниатюрное изображение отличается реалистичностью и тщательно проработанными рогами. Кольцо было найдено среди останков жертвенных лошадей, что подчёркивает его ритуальный характер.

  • Костяное навершие с головой барана - вероятно, часть предмета из дерева или оружия; возможно, символ охранителя.

  • Другой костяной элемент, напоминающий одновременно барана и птицу, иллюстрирует переход от реализма к стилизации.

  • Бронзовая деталь конской сбруи в виде свернувшейся пантеры - прямой предшественник знаменитых скифских кошек, ставших символом звериного стиля.

  • Изображения змей - редчайший мотив. В Туннуге найдено не менее 15 бронзовых предметов в виде змей, возможно, нащечников для коней.

Таблица "Образы и материалы Туннуга-1"

Животное Материал Тип предмета Символика
Баран Бронза, кость Кольцо, навершие Сила, плодородие, жертва
Пантера Бронза Элемент сбруи Хищничество, власть
Хищная птица Бронза Украшения ремней Покровительство неба
Змея Бронза Нащёчники Оберег, символ подземного мира

Эволюция звериного стиля

Находки из Туннуга показывают, что ранний звериный стиль был лишён мифических существ. Здесь нет грифонов, кентавров и прочих гибридов, которые позже появляются в скифском и сарматском искусстве. Все образы — реальные животные, тесно связанные с природой и культами предков. Это свидетельствует, что первые мастера опирались на реальный мир степи, а не на заимствованные мифологические сюжеты.

"Туннуг демонстрирует раннюю, почти "чистую” фазу стиля — до включения эллинистических и восточных влияний", — отмечают авторы статьи в Antiquity.

А что если…

А что если именно Тува — и есть прародина звериного стиля, откуда художественные идеи распространились на Алтай, Казахстан и дальше — к западным скифам Причерноморья? Тогда найденное кольцо с бараном можно считать первым штрихом великой традиции, определившей искусство кочевников Евразии на многие века.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы
Самые ранние достоверные предметы звериного стиля Основное погребение пока не вскрыто
Исключительная сохранность костяных и бронзовых артефактов Точная функция некоторых предметов не установлена
Подтверждение восточной прародины стиля Мало аналогий для прямого сравнения

FAQ

Что такое скифо-сибирский звериный стиль?
Это художественная традиция кочевников Евразии I тысячелетия до н. э., где изображались животные в динамичных позах — символ силы, храбрости и связи с природой.

Почему артефакты из Туннуга так важны?
Они старше большинства известных памятников и показывают самые ранние формы стиля без позднейших культурных влияний.

Зачем жертвовали лошадей?
По обряду, они сопровождали вождей в загробный мир, отражая богатство и статус покойного.

Мифы и правда

  • Миф: звериный стиль появился под влиянием греков.
    Правда: находки из Тывы доказывают, что он существовал задолго до контактов с античным миром.

  • Миф: ранние скифы создавали только утилитарные вещи.
    Правда: их искусство уже в IX веке до н. э. обладало развитой символикой и эстетикой.

  • Миф: все изображения животных были фантастическими.
    Правда: самые ранние — реалистичны и основаны на наблюдениях за природой.

Исторический контекст

К IX веку до н. э. в степях Центральной Азии формировались новые кочевые общества, объединённые не только экономикой, но и общим стилем мировоззрения. Искусство звериного стиля стало языком этих обществ, где животные символизировали силы природы, судьбу и власть. Находки из Туннуга-1 — это ранние свидетельства рождения этой системы образов, которая позже распространилась от Алтая до Причерноморья.

