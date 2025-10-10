Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
археологические раскопки
археологические раскопки
© commons.wikimedia by Oksana harab is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:39

Пантеры и змеи из бронзы: как зародилась великая скифская традиция

В кургане Туннуг-1 найдены бронзовые фигурки животных IX века до н.э.

В одном из древнейших курганов Центральной Азии археологи обнаружили предметы, которые можно считать "первым дыханием" знаменитого звериного стиля — особого направления искусства, объединившего степные народы Евразии. Находки из кургана Туннуг-1 в тувинской "Долине царей" показали: уже в IX веке до нашей эры мастера изображали животных с поразительной выразительностью и узнаваемыми чертами, но без мифологических мотивов, которые появятся позже.

Курган Туннуг-1 — ворота в начало скифской эпохи

Памятник Туннуг-1 расположен в живописной долине Енисея, окружённой горами Тывы. Здесь, среди десятков курганов правителей и воинов, археологи из России и Европы уже несколько лет ведут раскопки. По данным радиоуглеродного анализа, курган был возведён в последней трети IX века до н. э. — около 830 года, когда скифская культура только зарождалась.

Археолог Тимур Садыков из Института истории материальной культуры РАН и его коллеги из Института геоантропологии Общества Макса Планка полагают, что Туннуг-1 — одно из самых ранних царских захоронений скифского круга. Его масштаб, сложная конструкция и находки в виде жертвенных коней напоминают описанные Геродотом обряды кочевников, где в честь умерших вождей приносили жертвы животных и устраивали погребальные пиры.

"Мы наблюдаем истоки будущей степной традиции, которая позже охватит всю Евразию", — отметил археолог Джино Каспари.

Как выглядело искусство самых первых скифов

Среди находок особенно выделяются миниатюрные фигурки животных — предельно реалистичные и выполненные с большой любовью к деталям. Всего археологи выделили четыре основных типа изображений: мелкие рогатые, кошачьи хищники, птицы и змеи.

Главный шедевр коллекции — небольшой артефакт, напоминающий кольцо с фигуркой барана. Он был найден среди останков лошадей, принесённых в жертву у насыпи кургана. Фигура барана, проработанная с анатомической точностью, словно передаёт момент движения. По мнению учёных, это украшение или часть ритуального предмета, возможно, связанного с культом солнца и плодородия.

Другие вещи не менее интересны. Среди них — костяное навершие в форме бараньей головы, сохранившее фрагменты дерева, к которому оно было прикреплено. Есть и второй вариант навершия, где линии рогов переходят в очертания птицы или рыбы — двойной символ, объединяющий небо и воду.

Пантеры, змеи и птицы: кто жил в бронзовом орнаменте

Туннуг-1 преподнёс ещё несколько находок, связанных с конской упряжью. Археологи нашли деталь сбруи в виде свернувшейся пантеры — одного из самых узнаваемых образов скифского искусства. Пластика этой миниатюрной фигуры, гибкость позы, передача силы и грации делают её настоящим шедевром бронзового века.

Помимо пантеры, были найдены и другие изображения кошек, одна из которых украшала рукоять небольшого кинжала. Несколько предметов — ременные распределители и элементы узды — выполнены в виде голов хищных птиц, возможно, орлов или ястребов. А вот змеи, редкие гости в скифской иконографии, встречаются здесь сразу в пятнадцати экземплярах. Исследователи считают, что это бронзовые нащечники — детали, которые крепились к сбруе лошади.

Эти находки дают богатый материал для изучения символики: хищники, птицы и змеи могли отражать представления о защите, силе и переходе между мирами.

Сравнение: эволюция звериного стиля

Период Особенности изображений Материалы Символика
IX-VIII вв. до н. э. (Туннуг-1, Тува) Реалистичные животные без мифологических элементов Кость, бронза Земные и природные силы
VII-V вв. до н. э. (Классические скифы) Появление гибридов — грифонов, оленей с крыльями Золото, дерево, кожа Символика власти, загробный мир
IV-II вв. до н. э. (Поздний этап) Сложные композиции, смешение форм Золото, серебро, эмали Культ предков, элитарное искусство

Сравнение показывает, что звериный стиль прошёл путь от реализма к фантазийным образам. Артефакты из Тувы — его начальная точка, где художники впервые осознали животное как символ силы и духа.

Курган как зеркало эпохи

Курган Туннуг-1 интересен не только находками, но и структурой. Он построен из камней и брёвен, образующих сложный лабиринт камер. Судя по слою угля и пепла, в ритуале использовался огонь. Найденные кости лошадей и следы подношений указывают, что похороненный здесь человек был высокопоставленным вождём. Само "царское" погребение пока не вскрыто, но уже найденные предметы позволяют судить о ранней форме степного аристократизма.

"Даже не имея золота, эти люди умели создавать вещи, поражающие выразительностью и вкусом", — подчеркнул археолог Тимур Садыков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приписывать ранним находкам поздние черты.
    Последствие: искажается хронология развития искусства.
    Альтернатива: рассматривать стиль в динамике, анализируя формы и материал.

  • Ошибка: недооценивать ритуальное значение животных образов.
    Последствие: теряется понимание символики верований.
    Альтернатива: учитывать мифологический контекст степных культур.

  • Ошибка: игнорировать технологию обработки кости и бронзы.
    Последствие: невозможно восстановить ремесленные традиции.
    Альтернатива: проводить трассологический анализ и 3D-реконструкции.

А что если звериный стиль — не искусство, а язык?

Некоторые специалисты считают, что изображения животных у кочевников служили своеобразным кодом, передающим сведения о роде, звании или происхождении. Например, баран мог обозначать воинское сословие, птица — духовного наставника, а змея — хранителя тайных знаний. Таким образом, украшения на конской сбруе и оружии были не просто декоративными, а информативными — как древние гербы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Позволяет уточнить хронологию звериного стиля Основное захоронение ещё не вскрыто
Отличная сохранность костяных предметов Хрупкость артефактов усложняет консервацию
Подтверждает южносибирское происхождение искусства Ограниченное число изображённых животных
Расширяет знания о ранних скифах Не все находки доступны для выставок

Исторический контекст

  • IX век до н. э. - появление первых курганов с комплексными обрядами в Восточной Сибири.

  • VIII-VII века до н. э. - распространение звериного стиля от Алтая до Причерноморья.

  • V век до н. э. - расцвет скифского искусства с образами грифонов и оленей.

  • Наши дни - курган Туннуг-1 помогает учёным реконструировать зарождение степной цивилизации.

Интересные факты

  1. Курган Туннуг-1 виден даже из космоса — его круглая форма диаметром более 140 метров выделяется на фоне долины.

  2. Некоторые костяные изделия были окрашены охрой — возможно, для ритуалов огня и жертвоприношений.

  3. По данным анализа изотопов, лошади из жертвенного рва происходили из разных стад — значит, их собирали специально со всей округи.

FAQ

Почему находки в Туве считают самыми ранними?
Потому что они датируются концом IX века до н. э., что на несколько столетий старше классических скифских памятников.

Почему изображения животных такие реалистичные?
На раннем этапе мастера подражали природе — мифология появится позже, вместе с влиянием соседних культур.

Что будет дальше с раскопками Туннуг-1?
Учёные планируют вскрыть центральное захоронение и провести анализ ДНК, чтобы установить происхождение правителя и его окружения.

