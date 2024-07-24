Самодельные скрабы могут представлять опасность для кожи, особенно если они содержат крупные или жесткие абразивные частицы. Эти частицы, такие как соль, сахар, кофейная гуща или семена, могут вызвать раздражение или повредить кожу, особенно если она чувствительная, сухая или воспаленная.

Косметолог Анна Вощук подчеркнула, что скрабы должны использоваться осторожно, особенно на лице, и порекомендовала мягкие ингредиенты, такие как отварные овсяные зерна, для чувствительной кожи. Скрабы для тела могут быть более грубыми, но все же требуют осторожности при наличии кожных заболеваний или после воздействия солнечных лучей.

Скрабы нужно наносить на очищенную кожу легкими движениями, избегая области вокруг глаз. Важно использовать увлажняющий крем после процедуры, чтобы предотвратить сухость и раздражение.

Вощук посоветовала использовать скраб не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы избежать перегрузки кожи и поддержать её здоровье и тонус, сообщает DoctorPiter.Ru.

Фото: flickr.com/Personal Creations (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)