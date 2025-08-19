Как избавиться от головных болей, вызванных гаджетами
Головные боли стали настолько привычными, что многие уже перестали замечать связь между ими и ежедневным использованием смартфона или ноутбука. А зря — врач Екатерина Дмитренко уверена: именно гаджеты нередко становятся главным триггером.
Что происходит с организмом
"Долгое время, проведенное за экраном, может приводить к напряжению глаз. Это проявляется в виде усталости, сухости и, как следствие, головной боли", — отметила специалист.
Помимо перенапряжения глаз, причиной боли может стать неправильная поза при работе за компьютером. Напряжение мышц шеи и плеч со временем переходит в головную боль напряжения.
Также Дмитренко обращает внимание на ещё один фактор — перегрузку нервной системы.
"Социальные сети, уведомления и постоянные переключения между задачами нагружают наш мозг".
Как снизить нагрузку
Врач рекомендует:
- делать короткие перерывы каждые 30-40 минут;
- следить за осанкой и положением шеи;
- ограничивать время, проведённое в телефоне вне работы;
- включить в распорядок дня физическую активность.
