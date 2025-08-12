Гаджеты против мозга: всего 3 минуты в экране – и вот что происходит с вашим телом

Исследователи из Австралии провели новаторское исследование, оценив влияние экранного времени на мозговую активность людей в возрасте 18-25 лет. Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, что всего трех минут использования смартфона достаточно для изменения настроения, уровня энергии, напряжения, концентрации и ощущения счастья.

Это исследование является одним из первых, которое использует функциональную спектроскопию в ближней инфракрасной области для оценки воздействия экранного времени на мозг.

"Почти у каждого есть смартфон, который используется как минимум три часа в день для развлечений. В то же время во всем мире все более распространенными становятся расстройства настроения, и нельзя исключать возможность, что телефоны вносят свой вклад в эту тенденцию", — объясняет Александра Гайяр, возглавляющая лабораторию клинической нейронауки и зависимостей в Технологическом университете Суинберна.

Исследование призвано изучить взаимосвязь между использованием гаджетов и изменениями в мозговой активности и эмоциональном состоянии.

Методика исследования: функциональная спектроскопия

Исследование стало первым в мире, в котором влияние экранного времени оценивалось по уровню гемоглобина в сосудах мозга, измерявшемуся посредством функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области. Этот метод позволяет регистрировать изменения в оксигенации крови в различных областях мозга, что дает представление о его активности.

"Мы обнаружили, что разные формы взаимодействия с экранами, включая соцсети, связаны с различными паттернами активности мозга и эмоционального состояния”, — продолжает Александра Гайяр, описывая разнообразие выявленных эффектов.

Социальные сети и видеоигры продемонстрировали более выраженное повышение уровня оксигемоглобина по сравнению с просмотром телевизора, указывая на более активное вовлечение мозга. Уровень дезоксигемоглобина увеличивался в основном после игр.

"Эти данные говорят о том, что интерактивные виды развлечений действительно сильнее вовлекают мозг”, — говорит нейропсихиатр.

Социальные сети: снижение концентрации

Интересно, что в случае с соцсетями участники исследования сообщали о снижении концентрации, и те, кто чувствовал себя менее сосредоточенным, также демонстрировали более низкий уровень мозговой активности. Это указывает на потенциальное негативное влияние социальных сетей на когнитивные функции.

С другой стороны, видеоигры, наоборот, помогали улучшить концентрацию и сопровождались ростом уровня дезоксигемоглобина, что свидетельствует об активном использовании кислорода мозгом. Это позволяет предположить, что видеоигры могут стимулировать мозговую активность и улучшать когнитивные функции.

Потенциальные последствия для подростков и детей

По словам Александры Гайяр, результаты исследования могут быть схожими, или даже более выраженными, и для подростков: "Если такое влияние экраны оказывают на полностью сформированный мозг, нужно срочно задуматься о последствиях для подростков и детей, которые все активнее используют эти технологии”.

Чрезмерное экранное время может негативно влиять на когнитивные способности, внимание и исполнительные функции, предупреждает специалист. Но также очевидно, сколь важны эти технологии для формирования социальных связей, чувства принадлежности и улучшения образовательного процесса, добавляет она.

"Мы не призываем к тотальному сокращению экранного времени — гаджеты, безусловно, помогают расслабиться и отдохнуть. Мы лишь просим молодых людей осознавать, как эта активность влияет на них, чтобы они совершали правильный выбор", — заключает Александра Гайяр, подчеркивая необходимость осознанного подхода к использованию гаджетов.

Исследование австралийских ученых выявляет сложную взаимосвязь между использованием гаджетов, активностью мозга и эмоциональным состоянием. Эти данные подчеркивают необходимость осознанного подхода к использованию экранного времени, особенно среди молодых людей, чтобы минимизировать негативные последствия и использовать преимущества современных технологий.

