Включили экран — и потеряли всё: почему это может стать первым шагом к кражам личной информации

Когда человек соглашается на просьбу злоумышленников и начинает показывать экран своего телефона, это становится первым шагом к утрате контроля над личными данными. В интервью для Pravda.Ru Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, предупредил, что такие действия открывают доступ к персональной информации и могут привести к серьезным последствиям.

Мошенники используют демонстрацию экрана для кражи данных

Мошенники все чаще используют схему, при которой они просят жертву включить демонстрацию экрана. Таким образом, злоумышленники получают возможность наблюдать за действиями на устройстве и видеть все, что происходит в реальном времени. Согласно сообщению Telegram-канала управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, преступники представляются сотрудниками различных организаций и на основе доверия просят предоставить доступ к экрану.

Как отметил Ульянов, предоставление доступа к экрану телефона или компьютера — это серьезный риск, который может привести к потере контроля над устройством. Даже если в момент демонстрации не передаются коды или пароли, само выполнение таких указаний создает благоприятные условия для будущих атак. Злоумышленники могут использовать информацию, которую видят на экране, для дальнейших действий.

Риски и сценарии дальнейших атак

Эксперт объяснил, что мошенники действуют поэтапно. Вначале они вызывают доверие, а затем просят показать экран устройства. Это необходимо им для того, чтобы убедиться в правомерности дальнейших операций. Если в процессе демонстрации на экран телефона жертвы появляется одноразовый код для подтверждения операции, мошенник тут же его замечает и может использовать для несанкционированного доступа.

По словам Ульянова, преступники, видя, какие приложения установлены и как настроено устройство, могут легко выстроить правдоподобную историю, которая убедит жертву продолжить взаимодействие. Чем больше мошенники знают о владельце устройства, тем легче им будет создать доверительную атмосферу и разработать сценарий, который приведет к успешной атаке. Поэтому, по мнению эксперта, если незнакомец просит показать экран устройства или предоставить доступ, лучше всего сразу прекратить разговор и не выполнять его указания.

Мошенничество при трудоустройстве

Владимир Ульянов также отметил, что мошенники все активнее используют схемы, связанные с предложениями о трудоустройстве. Жертвы получают сообщения от аферистов, которые представляются потенциальными работодателями и обещают высокий доход. Однако они требуют от потенциальных сотрудников оплатить обучение или предоставить данные банковской карты для перевода зарплаты. В некоторых случаях такие "работодатели" также просят включить демонстрацию экрана для получения доступа к личной информации. Ульянов подчеркивает, что такие предложения всегда являются мошенничеством, и следует быть особенно осторожным при общении с незнакомыми людьми, которые требуют доступ к личным данным.