Культовый хоррор забирает жертвы и вне экрана: "Крик-7" лишил актрису самого главного — голоса

Маккенна Грейс уже давно не новичок в хоррор-проектах. Зрители помнят её по "Проклятию Аннабель-3" и "Охотникам за привидениями", где юная актриса продемонстрировала умение справляться с напряжёнными сценами. Но именно работа над "Криком-7" принесла ей абсолютно новый опыт, о котором она сама рассказала с улыбкой.

"Я потеряла голос, и это было так круто! Но на следующий день у меня было прослушивание для самого большого мюзикла, и я подумала: "Ну конечно, именно сейчас"", — призналась актриса Маккенна Грейс.

Несмотря на трудности, она признаётся, что участие в культовой франшизе стало для неё настоящим испытанием. Набор громких криков и истошных воплей, необходимых для атмосферы фильма, оказался настолько интенсивным, что впервые в жизни актриса сорвала голос.

Фильм, где Грейс играет одну из ключевых ролей, объединил сразу несколько знакомых звёзд: Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс, а также вернувшихся к своим персонажам Мэттью Лилларда и Дэвида Аркетта. Премьера намечена на 27 февраля 2026 года.

Любопытно, что судьба "Крика-7" оказалась непростой. Сначала проект должен был ставить Кристофер Лэндон, но он вышел из команды после ухода Дженны Ортеги. А ещё раньше продюсеры отстранили Мелиссу Барреру - её комментарии о ближневосточном конфликте вызвали громкий резонанс.

Сравнение "Крика-7" и предыдущих частей

Фильм Режиссёр Основные звёзды Особенности Крик (1996) Уэс Крэйвен Нив Кэмпбелл, Дрю Бэрримор Классика жанра, начало франшизы Крик-5 (2022) Мэтт Беттинелли-Ольпин, Тайлер Джиллетт Дженна Ортега, Мелисса Баррера Возрождение серии для нового поколения Крик-7 (2026) TBD (смена режиссёра) Маккенна Грейс, Нив Кэмпбелл Возвращение культовых героев и новые лица

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: кричать "на связках" без подготовки.

Последствие: потеря голоса, срыв графика съёмок.

Альтернатива: заниматься с педагогом по вокалу, использовать спрей для горла и специальные упражнения.

А что если…

Если бы Грейс не сорвала голос, то её кастинг на мюзикл мог пройти успешнее. Но, возможно, именно этот неожиданный опыт даст ей новую энергию и эмоциональную глубину для будущих ролей.

FAQ

Как выбрать хоррор для первого знакомства с жанром?

Лучше начать с культовой классики — "Крика" или "Кошмара на улице Вязов".

Сколько стоит билет на премьеру "Крика-7"?

Официальные цены будут известны ближе к 2026 году, но традиционно стартуют от 300-500 рублей.

Что лучше: смотреть дома или в кинотеатре?

Фильмы "Крик" рассчитаны на коллективные эмоции, поэтому кинотеатр даёт сильнее эффект погружения.

Мифы и правда

Миф: актёры в хоррорах не испытывают страха.

Правда: многие действительно пугаются во время съёмок, особенно в неожиданных сценах.

Миф: потеря голоса — редкость.

Правда: крики и напряжение часто приводят к временной охриплости.

3 интересных факта

Первоначальное название первой части было "Смерть звонит", но в итоге оставили "Крик". Нив Кэмпбелл согласилась вернуться в "Крик-7" после долгих переговоров о гонораре. Маккенна Грейс в реальной жизни поёт и играет на гитаре, что делает её потерю голоса особенно ироничной.

