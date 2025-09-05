Платят за то, что делают кошки: в США появилась мода на почесывание спины

В социальных сетях набирает популярность необычная идея: почесывание спины, головы и шеи может улучшать настроение и общее состояние человека. На этот тренд обратил внимание телеканал FoxNews.

Как это работает

По данным ведущих программы Outnumbered, некоторые люди готовы платить серьёзные деньги за такую услугу. В Голливуде действует компания, которая называет себя профессионалом в области чесания спины с 20-летним стажем.

Клиентам обещают:

улучшение физического и эмоционального состояния,

релакс и хорошее настроение,

дополнительные опции — игра с волосами по желанию клиента.

Условия и цены

Перед сеансом просят прийти чистыми, так как мастер будет прикасаться к спине, голове и шее.

Стоимость услуги:

около 5 700 рублей за полчаса ,

около 10 500 рублей за час.

Почему стало популярно

Компания получила широкую известность после того, как её ролики стали вирусными в соцсетях. Многие пользователи назвали это своеобразной "чесательной терапией" и отметили её необычную, но приятную эффективность.