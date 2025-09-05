Платят за то, что делают кошки: в США появилась мода на почесывание спины
В социальных сетях набирает популярность необычная идея: почесывание спины, головы и шеи может улучшать настроение и общее состояние человека. На этот тренд обратил внимание телеканал FoxNews.
Как это работает
По данным ведущих программы Outnumbered, некоторые люди готовы платить серьёзные деньги за такую услугу. В Голливуде действует компания, которая называет себя профессионалом в области чесания спины с 20-летним стажем.
Клиентам обещают:
-
улучшение физического и эмоционального состояния,
-
релакс и хорошее настроение,
-
дополнительные опции — игра с волосами по желанию клиента.
Условия и цены
Перед сеансом просят прийти чистыми, так как мастер будет прикасаться к спине, голове и шее.
Стоимость услуги:
-
около 5 700 рублей за полчаса,
-
около 10 500 рублей за час.
Почему стало популярно
Компания получила широкую известность после того, как её ролики стали вирусными в соцсетях. Многие пользователи назвали это своеобразной "чесательной терапией" и отметили её необычную, но приятную эффективность.
