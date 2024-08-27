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Волонтеры
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За Полярным кругом волонтеры экологического проекта очистили территорию площадью 4 га

Волонтеры "Чистой Арктики" собрали более 23 тонн металлолома в поселке Тикси

В поселке Тикси, расположенном за Полярным кругом, волонтеры экологического проекта "Чистая Арктика" собрали более 23 тонн металлолома и очистили территорию площадью 4 га. К уборке, которая проходила в рамках федерального проекта с участием добровольцев из разных регионов России, также присоединился глава Республики Саха Айсен Николаев.

Проект "Чистая Арктика" действует с 2021 года и охватывает несколько населенных пунктов Якутии. Волонтеры уже собрали свыше 850 тонн металлолома за три года работы.

Фото: commons.wikimedia.org/Syced (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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