Рецепт яичницы в картофеле — понадобится 4 ингредиента

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной яичницы в картофеле. Блюдо станет идеальным завтраком, а также ужином. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
Ингредиенты:
- Картофель — 3 шт.
- Яйцо — 3 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Варить картофель до готовности.
- Остудить картофель. При помощи чайной ложки аккуратно извлечь сердцевину.
- Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Положить на неё картофель. В получившиеся лунки добавить по 1-му яйцу. Посолить.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Яичница в картофеле готова!
Фото: freepik.com/jcomp
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