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Готовим вкуснейшую яичницу в картофеле
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Рецепт яичницы в картофеле — понадобится 4 ингредиента

Готовим вкуснейшую яичницу в картофеле

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной яичницы в картофеле. Блюдо станет идеальным завтраком, а также ужином. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Варить картофель до готовности.
  2. Остудить картофель. При помощи чайной ложки аккуратно извлечь сердцевину.
  3. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Положить на неё картофель. В получившиеся лунки добавить по 1-му яйцу. Посолить.
  4. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Яичница в картофеле готова!

Фото: freepik.com/jcomp

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