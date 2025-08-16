В сердце Шотландии скрыт секрет гостеприимства, который ставит в тень даже тропические курорты

Славу шотландцев как открытых и доброжелательных людей давно подтверждают туристы. Здесь всегда готовы помочь, подсказать дорогу и поделиться советом. Но теперь у этого признания появилось официальное подтверждение.

В 2024 году эксперты Booking. com опубликовали рейтинг "самых гостеприимных направлений мира", составленный на основе более 309 миллионов отзывов путешественников. Первое место в списке занял именно Пертшир — регион в самом сердце центральной Шотландии.

"Большое графство"

Историческое графство Пертшир, известное также как "Шир", поражает своими пейзажами и природным богатством. Здесь более 200 тысяч акров лесов, где можно наблюдать за дикой природой, а среди холмов и рек разбросаны уютные города и деревни.

Особое внимание в исследовании получил город Охтерардер. Он оказался на втором месте в Великобритании по уровню гостеприимства, уступив лишь Брамптону в Норфолке.

Охтерардер: от Gleneagles до главной улицы

Этот небольшой город с населением около шести тысяч человек знаменит прежде всего отелем Gleneagles. Построенный в 1924 году, он давно стал символом шотландской роскоши: более двухсот уникально оформленных номеров, рестораны высокой кухни, включая ресторан с двумя звёздами Мишлен, а также гольф-поля мирового уровня.

Но очарование Охтерардера не ограничивается элитным курортом. Здесь проходит одна из самых длинных главных улиц страны — её протяжённость превышает милю. На этой улице можно найти всё: от магазинов модной одежды и антиквариата до кафе, пабов и винных баров.

В Kisa подают свежесваренный кофе и домашнюю выпечку.

В Delivino предлагают деликатесы и коллекцию вин.

В The Niblick можно совместить вечер за кружкой эля с просмотром спортивных трансляций.

Доступные альтернативы

Тем, кто мечтает о поездке, но не готов тратиться на Gleneagles, доступны более скромные варианты. Например, коттедж 32 Cruachan Lodge в парке Grand Eagles Luxury Lodge: всего за 333 фунта стерлингов за три ночи можно снять уютный деревянный домик на четверых.

Здесь две спальни, гостиная с кухней и обеденной зоной, а также патио с мебелью для отдыха на свежем воздухе. По отзывам гостей на сайте Sykes Holiday Cottages, домик "очень тихий и спокойный", хотя встречаются и менее восторженные оценки.

Другой вариант — коттедж Oak Cottage в соседней деревне Комри. За 632 фунта стерлингов на три ночи можно поселиться в просторном доме с тремя спальнями, камином и собственным садом. По отзывам, жильё идеально подойдёт для отдыха семьёй или компанией, хотя некоторым туристам может показаться, что до Охтерардера отсюда далековато.

Притягательная сила Пертшира

Пертшир доказывает, что шотландское гостеприимство — это не миф, а часть повседневной жизни. Здесь путешественники находят не только красивую природу и атмосферные города, но и искреннюю теплоту людей.

Неудивительно, что регион занял верхние строчки мирового рейтинга, опередив даже такие экзотические направления, как острова Пэнху на Тайване или Эронго в Намибии.