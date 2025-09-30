Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:45

Вислоухие кошки оказались под угрозой: ветеринары бьют тревогу из-за опасных мутаций

Вислоухие кошки подверженны артриту, аномалиям суставов и хромоте

Вислоухие кошки с их необычными ушками и мягким взглядом давно покорили сердца миллионов людей. Несмотря на очаровательный внешний вид, за этой особенностью стоит целая история и ряд фактов, которые помогают лучше понять природу таких питомцев.

Уникальная особенность и её природа

Вислоухость — это результат генной мутации. Из-за неё хрящевая ткань кошки изменена, и наиболее заметное проявление — сложенные вперед ушки. Однако этот ген влияет и на другие части тела, поэтому у животных нередко отмечаются хрящевые и костные изменения.

Когда милота превращается в проблему

Такая внешность может привести к нежелательным последствиям: артриту, аномалиям суставов, хромоте. Чтобы снизить риск наследственных болезней, заводчики часто скрещивают вислоухих кошек с британскими или американскими короткошерстными.

Первые недели жизни

Все котята скоттиш-фолда рождаются с обычными ушами. Признаки вислоухости появляются в возрасте 2-4 недель, причём не у всех. Сегодня встречаются кошки с разным количеством складок — от одной до трёх, что влияет на внешний вид.

История Сьюзи

Начало породы связано с амбарной кошкой по кличке Сьюзи. В 1961 году она родила котят с необычными ушами, и именно они стали родоначальниками знаменитых скоттиш-фолдов.

Как менялось название

Сначала таких животных называли просто "лопсы", сравнивая их с кроликами. Позднее порода получила официальное имя — "скоттиш-фолд".

Разнообразие окрасов

Шотландские вислоухие могут быть практически любого окраса: от серебристого и голубого до черного или рыжего. Популярны и варианты табби с полосками.

Отношение на родине

В Великобритании породу воспринимают настороженно. Ветеринары считают вислоухость потенциальным риском, поэтому к выставкам допускают ограниченно. К тому же у этих кошек бывают сопутствующие проблемы — ушные клещи, инфекции, снижение слуха.

Популярность в мире

В других странах скоттиш-фолды завоевали огромную любовь. В 1970-х годах они стали настоящим трендом. Сегодня котёнок стоит недёшево, а цены зависят от окраса и линии разведения. В среднем — от 8 до 10 тысяч рублей.

Забавные привычки

Такие кошки обожают принимать необычные позы: садиться "лотосом", сидеть на задних лапах, как маленькие человечки, или вытягиваться в забавные формы.

Культурное влияние

Шотландские вислоухие давно стали героями книг и игрушек. В России популярны мягкие игрушки "Басик", а в мировой литературе известна трогательная история кота Нортона из книг Питера Гетерса.

Сравнение

Порода Особенность ушей Популярность Риски для здоровья
Скоттиш-фолд Прижатые вперёд Высокая в мире Проблемы суставов
Британская короткошерстная Прямые Очень высокая Минимальные
Американская короткошерстная Прямые Средняя Минимальные

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой котёнка уточните родословную.

  2. Обратите внимание на состояние суставов и хвоста.

  3. Покупайте в питомниках с хорошей репутацией.

  4. Используйте качественный корм — сухой премиум-класса или влажные рационы.

  5. Регулярно проверяйте уши у ветеринара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование профилактики → болезни суставов → регулярные осмотры и добавки с глюкозамином.

  • Покупка "с рук" → риск врождённых патологий → питомник с документами.

  • Неправильное питание → ожирение и артрит → корм с балансом белков и витаминов.

А что если…

Если скрестить двух вислоухих кошек, то почти все котята будут иметь серьёзные деформации костей. Поэтому ответственные заводчики стараются избегать такого разведения.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Очаровательная внешность Склонность к болезням суставов
Спокойный характер Высокая цена
Подходит для квартиры Ограничения на выставках

FAQ

Как выбрать котёнка скоттиш-фолда?
Ищите питомники с хорошими отзывами, проверяйте состояние суставов и ушей.

Сколько стоит вислоухий котёнок?
В среднем 8-10 тысяч рублей, элитные линии могут быть дороже.

Что лучше: британец или шотландец?
Британцы крепче по здоровью, но шотландцы более "мультяшные" и фотогеничные.

Мифы и правда

  • Миф: вислоухие кошки всегда болеют.

  • Правда: при грамотном уходе многие живут долгую и здоровую жизнь.

  • Миф: такие коты не подходят для детей.

  • Правда: они отличаются мягким характером и прекрасно ладят с малышами.

3 интересных факта

  • У скоттиш-фолдов есть разновидность "страйт" — с прямыми ушами.
  • Эти кошки любят "разговаривать" с хозяином.
  • Их часто выбирают для рекламы и кино из-за выразительной внешности.

Исторический контекст

1961 год стал переломным — именно тогда родилась кошка Сьюзи, давшая начало новой породе. В 70-х она получила международное признание, а в 90-х закрепила популярность благодаря книгам и игрушкам.

